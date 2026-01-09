Росія стала світовим лідером за втратами від вимкнення інтернету

У 2025 році росія очолила світовий рейтинг економічних втрат від вимкнення інтернету. За рік у країні зафіксували 57 масштабних інтернет-втручань, які включали повні блокування, штучне зниження швидкості та вибіркове обмеження доступу до окремих сервісів.

Вимкнення інтернету у Росії

Загальний економічний збиток росії від таких обмежень склав 11,9 мільярда доларів. Це перевищує половину загальносвітових втрат від інтернет-блокувань, які у 2025 році оцінюються у 19,7 мільярда доларів.

Протягом року інтернет у росії був недоступний загалом 37 166 годин. Для порівняння, у Пакистані відключення фіксувалися приблизно утричі рідше, ніж у росії.

Окремо зазначається, що з травня в країні проводилася системна кампанія з обмеження доступу до західних сайтів. Фактично це призвело до ізоляції користувачів від глобального інтернету та посилення цифрової цензури.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійський удар по території України із застосуванням ракети "Орешник" спричинив помітне роздратування серед z-блогерів, які відкрито засумнівалися в офіційній версії Міноборони РФ про "удар у відповідь". Частина з них назвала атаку радше демонстраційною та експериментальною, ніж реальним ураженням так званих "центрів ухвалення рішень".

Зокрема, автори каналу "Два майора" заявили, що удар не можна вважати відповіддю на атаку по резиденції президента РФ. За їхньою оцінкою, йдеться про бойове випробування ракети на велику дальність за маршрутом Астрахань—Львів, а також про демонстрацію можливостей із натяком на потенційну загрозу для польського Жешува, який відіграє роль логістичного авіаційного вузла НАТО для України.

