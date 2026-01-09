Росія стала світовим лідером за втратами від вимкнення інтернету

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У 2025 році росія очолила світовий рейтинг економічних втрат від вимкнення інтернету. За рік у країні зафіксували 57 масштабних інтернет-втручань, які включали повні блокування, штучне зниження швидкості та вибіркове обмеження доступу до окремих сервісів.
Вимкнення інтернету у Росії
Загальний економічний збиток росії від таких обмежень склав 11,9 мільярда доларів. Це перевищує половину загальносвітових втрат від інтернет-блокувань, які у 2025 році оцінюються у 19,7 мільярда доларів.
Протягом року інтернет у росії був недоступний загалом 37 166 годин. Для порівняння, у Пакистані відключення фіксувалися приблизно утричі рідше, ніж у росії.
Окремо зазначається, що з травня в країні проводилася системна кампанія з обмеження доступу до західних сайтів. Фактично це призвело до ізоляції користувачів від глобального інтернету та посилення цифрової цензури.