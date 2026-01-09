Россия стала мировым лидером по потерям от отключения интернета

В 2025 году Россия возглавила мировой рейтинг экономических потерь от отключения интернета. За год в стране зафиксировали 57 масштабных интернет-вмешательств, включавших полные блокировки, искусственное снижение скорости и выборочное ограничение доступа к отдельным сервисам.

Выключение интернета в России

Общий экономический ущерб россии от таких ограничений составил 11,9 миллиарда долларов. Это превышает половину общемировых потерь от интернет-блокировок, которые в 2025 году оцениваются в 19,7 миллиарда долларов.

В течение года интернет в России был недоступен в общей сложности 37 166 часов. Для сравнения, в Пакистане отключения фиксировались примерно втрое реже, чем в России.

Отдельно говорится, что с мая в стране проводилась системная кампания по ограничению доступа к западным сайтам. Фактически это привело к изоляции пользователей от глобального Интернета и усилению цифровой цензуры.

