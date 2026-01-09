logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Россия стала мировым лидером по потерям от отключения интернета
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия стала мировым лидером по потерям от отключения интернета

Россия стала мировым лидером по экономическим потерям от отключения интернета в 2025 году

9 января 2026, 20:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В 2025 году Россия возглавила мировой рейтинг экономических потерь от отключения интернета. За год в стране зафиксировали 57 масштабных интернет-вмешательств, включавших полные блокировки, искусственное снижение скорости и выборочное ограничение доступа к отдельным сервисам.

Россия стала мировым лидером по потерям от отключения интернета

Выключение интернета в России

Общий экономический ущерб россии от таких ограничений составил 11,9 миллиарда долларов. Это превышает половину общемировых потерь от интернет-блокировок, которые в 2025 году оцениваются в 19,7 миллиарда долларов.

В течение года интернет в России был недоступен в общей сложности 37 166 часов. Для сравнения, в Пакистане отключения фиксировались примерно втрое реже, чем в России.

Отдельно говорится, что с мая в стране проводилась системная кампания по ограничению доступа к западным сайтам. Фактически это привело к изоляции пользователей от глобального Интернета и усилению цифровой цензуры.

Напоминаем, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский удар по территории Украины с применением ракеты "Орешник" вызвал заметное раздражение среди z-блоггеров, которые открыто усомнились в официальной версии Минобороны РФ об "ответном ударе". Часть из них назвала атаку скорее демонстрационной и экспериментальной, чем реальным поражением так называемых "центров принятия решений".
В частности, авторы канала "Два майора" заявили, что удар нельзя считать ответом на атаку по резиденции президента РФ. По их оценке, речь идет о боевом испытании ракеты на большую дальность по маршруту Астрахань—Львов, а также демонстрации возможностей с намеком на потенциальную угрозу для польского Жешува, который играет роль логистического авиационного узла НАТО для Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.top10vpn.com/research/cost-of-internet-shutdowns/
Теги:

Новости

Все новости