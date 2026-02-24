Ціною буде зникнення всього українського народу: у Раді наважились сказати про неприємну реальність

У роковини початку повномасштабної війни Росії проти України народні депутати згадують 24 лютого 2022 року та діляться своїми думками щодо подальшої долі України.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зауважив, що чотири роки тому найголовніше було встояти та зберегти країну.

“Сьогодні — найголовніше зупинитись і ДОМОВИТИСЬ ПРО МИР. В цей день всі будуть казати про незламність, стійкість, потужність, гордість і кордони 91-го. Я скажу неприємну реальність, як про теперішнє, так і про майбутнє. Ми — вистояли, але навряд зможемо перемогти Росію на полі бою. Ціна такої перемоги занадто велика. Занадто кровопролитна. Ця ціна буде в зникненні всього нашого народу”, — зазначив політик.

Нардеп зауважив, що прямо зараз українців 30 млн. Ще пару років такої війни, за його словами, і українців залишиться 20.

“Що далі? Сила влади не в тому, щоб гнати до кінця весь народ. Сила влади в тому, щоб озвучувати та приймати складні рішення. Не перекладати відповідальність і не жити в ілюзіях. А бути в реальності та брати відповідальність”, — переконаний політик.

За словами народного обранця, завдання на зараз: зберегти народ, зберегти державу, зберегти можливості на майбутнє.

“Потрібно вийти з цього казино. Перестати думати, що от-от і посиплються. Не посиплються. Найголовніша наша ціль: не вв'язатись в іншу війну. Не дати себе затягнути ще в якусь історію, де ми за когось воюємо і за чиюсь свободу помираємо. Ці всі оплески в Мюнхені чи в Вашингтоні не вартують нічого. Що дійсно важливо — це життя кожної людини. Нашої людини”, — пояснив Гончаренко.

Політик поділився бажанням, щоб “ми почали будувати державу, яка буде нудною. В якій нічого не буде відбуватись. В якій найголовніші новини — це прогноз бабака Тимка”.

На його думку, не правильно будувати країну, яка буде сталевим дикобразом і мріяти про військовий реванш. За його словами, про таке можуть говорити і мріяти люди, які не відчули горе війни.

“Давайте не робити помилки”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відбувалося в Раді напередодні війни.



