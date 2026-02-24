Ценой будет исчезновение всего украинского народа: в Раде отважились сказать о неприятной реальности

В годовщину начала полномасштабной войны России против Украины народные депутаты вспоминают 24 февраля 2022 года и делятся своими мыслями относительно дальнейшей судьбы Украины.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что четыре года назад главное было устоять и сохранить страну.

"Сегодня — самое главное остановиться и договориться о мире. В этот день все будут говорить о несокрушимости, стойкости, мощи, гордости и границах 91-го. Я скажу неприятную реальность, как о настоящем, так и о будущем. Мы – выстояли, но вряд ли сможем победить Россию на поле боя. Цена такой победы слишком велика. Слишком кровопролитная. Эта цена будет в исчезновении всего нашего народа”, – отметил политик.

Нардеп заметил, что прямо сейчас украинцев 30 млн. Еще пару лет такой войны, по его словам, и украинцев останется 20.

"Что дальше? Сила власти не в том, чтобы гнать до конца весь народ. Сила власти в том, чтобы озвучивать и принимать сложные решения. Не перекладывать ответственность и не жить в иллюзиях. А быть в реальности и брать ответственность", — убежден политик.

По словам народного избранника, задача сейчас: сохранить народ, сохранить государство, сохранить возможности на будущее.

"Нужно выйти из этого казино. Перестать думать, что вот-вот и посыпятся. Не посыпятся. Самая главная наша цель: не ввязаться в другую войну. Не дать себя затащить еще в какую-нибудь историю, где мы за кого-то воюем и за чью-то свободу умираем. Эти все аплодисменты в Мюнхене или Вашингтоне не стоят ничего. Что действительно важно – это жизнь каждого человека. Нашего человека”, — объяснил Гончаренко.

Политик поделился желанием, чтобы "мы начали строить государство, которое будет скучным. В котором ничего не будет происходить. В какой самые главные новости — это прогноз сурка Тимка".

По его мнению, не правильно строить страну, которая будет стальным дикобразом и мечтать о военном реванше. По его словам, о таком могут говорить и мечтать люди, не почувствовавшие горе войны.

"Давайте не совершать ошибки", — подытожил политик.

