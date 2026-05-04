Цинізм ставлеників Кремля вражає: які зміни оголосили на окупованій території України

На окупованій території України продовжують порушувати права людей і цинічно виправдовують свої рішення.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що окупаційна адміністрація Луганська оголосила про масштабну “інвентаризацію” житла. Заявляють, що нібито понад 7,9 тис. квартир уже мають ознаки “безгосподарного майна”. Пропагандисти пояснюють таке рішення “турботою про безпеку”, — виправдовують, що нібито порожні квартири загрожують сусідам пожежами та затопленнями.

“Для цього окупанти ухвалили в березні 2026 року поправки в так званий закон “лнр” про безгосподарне житло, які дозволили відбирати нерухомість, якщо власник не з'явився особисто протягом 30 днів після оголошення списку “безгосподарного майна”. Це фізично неможливо для більшості українців, які виїхали з окупації”, — пояснили в ЦПД.

Аналітики Центру зауважили, що вже зафіксовано понад 180 судових позовів про передачу квартир у “муніципальну власність”. Окупанти, як зазначають в ЦПД, не приховують, що планують так само вилучати й комерційну нерухомість.

Також ці заходи на окупованих територіях використовують, як спосіб примусової паспортизації. Аналітики ЦПД пояснюють, що власникам ставлять ультиматум: або повернення на ТОТ і легалізація за законами РФ, або остаточна втрата майна.

“Вилучене житло окупанти планують передавати колаборантам, бойовикам та переселенцям із РФ. Це системна політика Кремля, яка вчергове доводить, що на захоплених територіях панує не право, а мародерство, зведене у ранг державної політики”, — підсумували в ЦПД.

