Цинізм ставлеників Кремля вражає: які зміни оголосили на окупованій території України

Кречмаровская Наталия
На окупованій території України продовжують порушувати права людей і цинічно виправдовують свої рішення.
Окупанти. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що окупаційна адміністрація Луганська оголосила про масштабну “інвентаризацію” житла. Заявляють, що нібито понад 7,9 тис. квартир уже мають ознаки “безгосподарного майна”. Пропагандисти пояснюють таке рішення “турботою про безпеку”, — виправдовують, що нібито порожні квартири загрожують сусідам пожежами та затопленнями.
Аналітики Центру зауважили, що вже зафіксовано понад 180 судових позовів про передачу квартир у “муніципальну власність”. Окупанти, як зазначають в ЦПД, не приховують, що планують так само вилучати й комерційну нерухомість.
Також ці заходи на окупованих територіях використовують, як спосіб примусової паспортизації. Аналітики ЦПД пояснюють, що власникам ставлять ультиматум: або повернення на ТОТ і легалізація за законами РФ, або остаточна втрата майна.
