Цинизм ставленников Кремля поражает: какие изменения объявили на оккупированной территории Украины

На оккупированной территории Украины продолжают нарушать права людей и цинично оправдывают свои решения.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что оккупационная администрация Луганска объявила о масштабной "инвентаризации" жилья. Заявляют, что якобы более 7,9 тыс. квартир уже имеют признаки "бесхозяйственного имущества". Пропагандисты объясняют такое решение "заботой о безопасности" — оправдывают, что якобы пустые квартиры угрожают соседям пожарами и затоплениями.

"Для этого оккупанты приняли в марте 2026 года поправки в так называемый закон "ЛНР" о бесхозяйственном жилье, которые позволили отбирать недвижимость, если собственник не появился лично в течение 30 дней после объявления списка "бесхозяйственного имущества". Это физически невозможно для большинства украинцев, выехавших из оккупации”, — объяснили в ЦПД.

Аналитики Центра отметили, что уже зафиксировано более 180 судебных тяжб о передаче квартир в "муниципальную собственность". Оккупанты, как отмечают в ЦПД, не скрывают, что планируют также изымать и коммерческую недвижимость.

Также эти меры на оккупированных территориях используются как способ принудительной паспортизации. Аналитики ЦПИ объясняют, что собственникам ставят ультиматум: либо возврат на ВОТ и легализацию по законам РФ, либо окончательную утрату имущества.

"Изъятое жилье оккупанты планируют передавать коллаборантам, боевикам и переселенцам из РФ. Это системная политика Кремля, которая в очередной раз доказывает, что на захваченных территориях господствует не право, а мародерство, возведенное в ранг государственной политики", — подытожили в ЦПД.

