Цинизм ставленников Кремля поражает: какие изменения объявили на оккупированной территории Украины

Кречмаровская Наталия
На оккупированной территории Украины продолжают нарушать права людей и цинично оправдывают свои решения.
Оккупанты. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что оккупационная администрация Луганска объявила о масштабной "инвентаризации" жилья. Заявляют, что якобы более 7,9 тыс. квартир уже имеют признаки "бесхозяйственного имущества". Пропагандисты объясняют такое решение "заботой о безопасности" — оправдывают, что якобы пустые квартиры угрожают соседям пожарами и затоплениями.
Аналитики Центра отметили, что уже зафиксировано более 180 судебных тяжб о передаче квартир в "муниципальную собственность". Оккупанты, как отмечают в ЦПД, не скрывают, что планируют также изымать и коммерческую недвижимость.
Также эти меры на оккупированных территориях используются как способ принудительной паспортизации. Аналитики ЦПИ объясняют, что собственникам ставят ультиматум: либо возврат на ВОТ и легализацию по законам РФ, либо окончательную утрату имущества.
