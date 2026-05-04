Цей рік війни для Путіна може виявитися останнім: що відомо

Росія п’ятий рік веде повномасштабну військову агресію проти України. При цьому, як зазначають в ЗСУ, ворогу не вдалося реалізувати амбітні плани.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів про етапи російської агресії та результати.

За його словами, перший етап — бліцкриг, плани окупації протягом місяця — провалився. Другим етапом було “закошмарити населення ракетами та дронами, розвалити інфраструктуру, завалити соцмережі та канали зрадою та жахами, викликавши внутрішню кризу”. Результат, як пояснив військовий ЗСУ, далекий від очікуваного.

Третій етап — війна на виснаження. За словами військового експерта, взагалі пішла не так, російська економіка виснажується набагато швидше

“Четвертий і останній -? Я думаю, це буде відчайдушна спроба наступу без огляду на втрати в людях та техніці. Вийти на переговори з позиції сили чи... повний провал. Цього року. Тому що падіння економіки не зупинити”, — підсумував воїн ЗСУ.

Народна депутатка Галина Янченко зазначила, що останніми тижнями Сили оборони України щоночі проводять результативну роботу по російських нафтобазах і портах. Вона наголосила, що це дуже боляче для нафтових доходів Росії. Нардепка зауважила, що Росія не може швидко відновлювати уражені об’єкти і це є важливим. НПЗ, за її словами в останні роки були модернізовані під західні технології, доступ до яких зараз обмежений через санкції.