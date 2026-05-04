Цей рік війни для Путіна може виявитися останнім: що відомо
Цей рік війни для Путіна може виявитися останнім: що відомо

Військовий ЗСУ Сазонов розповів про етапи російської агресії та спрогнозував, як діятиме РФ цього року

4 травня 2026, 13:42
Кречмаровская Наталия

Росія п’ятий рік веде повномасштабну військову агресію проти України. При цьому, як зазначають в ЗСУ, ворогу не вдалося реалізувати амбітні плани.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів про етапи російської агресії та результати. 

За його словами, перший етап — бліцкриг, плани окупації протягом місяця — провалився. Другим етапом було “закошмарити населення ракетами та дронами, розвалити інфраструктуру, завалити соцмережі та канали зрадою та жахами, викликавши внутрішню кризу”. Результат, як пояснив військовий ЗСУ, далекий від очікуваного.

Третій етап — війна на виснаження. За словами військового експерта, взагалі пішла не так, російська економіка виснажується набагато швидше

“Четвертий і останній -? Я думаю, це буде відчайдушна спроба наступу без огляду на втрати в людях та техніці. Вийти на переговори з позиції сили чи... повний провал. Цього року. Тому що падіння економіки не зупинити”, — підсумував воїн ЗСУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, удари по нафтовій галузі Росії все відчутніші — російська влада уже змушена оголошувати режим надзвичайного стану. 

Народна депутатка Галина Янченко зазначила, що останніми тижнями Сили оборони України щоночі проводять результативну роботу по російських нафтобазах і портах. Вона наголосила, що це дуже боляче для нафтових доходів Росії. Нардепка зауважила, що Росія не може швидко відновлювати уражені об’єкти і це є важливим. НПЗ, за її словами в останні роки були модернізовані під західні технології, доступ до яких зараз обмежений через санкції.



Джерело: https://www.facebook.com/kirilo.pravdorub/posts/pfbid02K9THHutKw4Jyu69KvL1WyvnyFLptgc8jXE6GvD5wUbzyNS89q3AKLnvWX5CtiHxCl
