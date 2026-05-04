RU UA
Этот год войны для Путина может оказаться последним: что известно

Военный ВСУ Сазонов рассказал об этапах российской агрессии и спрогнозировал, как будет действовать РФ в этом году

4 мая 2026, 13:42
Кречмаровская Наталия

Россия в пятый год ведет полномасштабную военную агрессию против Украины. При этом, как отмечают в ВСУ, противнику не удалось реализовать амбициозные планы.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал об этапах российской агрессии и результатах.

По его словам, первый этап – блицкриг, планы оккупации в течение месяца – провалился. Вторым этапом было "закошмарить население ракетами и дронами, развалить инфраструктуру, завалить соцсети и каналы изменой и ужасами, вызвав внутренний кризис". Результат, как объяснил военный ВСУ, далек от ожидаемого.

Третий этап – война на истощение. По словам военного эксперта, вообще пошла не так, российская экономика истощается гораздо быстрее

"Четвертый и последний -? Я думаю, это будет отчаянная попытка наступления без учета потерь в людях и технике. Выйти на переговоры с позиции силы или... полный провал. В этом году. Потому что падение экономики не остановить", — подытожил воин ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, удары по нефтяной отрасли России все ощутимее — российские власти уже вынуждены объявлять режим чрезвычайного положения.

Народная депутат Галина Янченко отметила, что в последние недели Силы обороны Украины каждую ночь проводят результативную работу по российским нефтебазам и портам. Она подчеркнула, что это очень болезненно для нефтяных доходов России. Нардепка отметила, что Россия не может быстро восстанавливать пораженные объекты и это важно. НПЗ, по ее словам, в последние годы были модернизированы под западные технологии, доступ к которым сейчас ограничен из-за санкций.



Источник: https://www.facebook.com/kirilo.pravdorub/posts/pfbid02K9THHutKw4Jyu69KvL1WyvnyFLptgc8jXE6GvD5wUbzyNS89q3AKLnvWX5CtiHxCl
