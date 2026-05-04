Этот год войны для Путина может оказаться последним: что известно

Россия в пятый год ведет полномасштабную военную агрессию против Украины. При этом, как отмечают в ВСУ, противнику не удалось реализовать амбициозные планы.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал об этапах российской агрессии и результатах.

По его словам, первый этап – блицкриг, планы оккупации в течение месяца – провалился. Вторым этапом было "закошмарить население ракетами и дронами, развалить инфраструктуру, завалить соцсети и каналы изменой и ужасами, вызвав внутренний кризис". Результат, как объяснил военный ВСУ, далек от ожидаемого.

Третий этап – война на истощение. По словам военного эксперта, вообще пошла не так, российская экономика истощается гораздо быстрее

"Четвертый и последний -? Я думаю, это будет отчаянная попытка наступления без учета потерь в людях и технике. Выйти на переговоры с позиции силы или... полный провал. В этом году. Потому что падение экономики не остановить", — подытожил воин ВСУ.

