Цинізм без меж: окупанти показують комедію в драмтеатрі Маріуполя, де загинуло понад 600 людей

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники оголосили про продаж квитків на вистави у драматичному театрі, який у березні 2022 року став місцем масового вбивства цивільних. Тоді внаслідок авіаудару загинуло понад 600 людей, зокрема діти.

Комедія на місці трагедії: росіяни відкрили продаж квитків у театрі смерті

За повідомленням Маріупольської міської ради, у театрі окупанти планують показувати комедію "Шикарная свадьба" для дорослих і дитячі спектаклі, зокрема "Аленький цветочек", "Царевна-лягушка", "Бременские музиканты" та "Любимчик императрицы". Перші вистави заплановані наприкінці грудня.

Більш того, на місці загибелі мирних жителів вже встановили новорічну ялинку та планують проводити святкові заходи, що викликало обурення серед українців та міжнародних спостерігачів.

Історичний контекст:

16 березня 2022 року драмтеатр у Маріуполі був бомбардований російською авіацією. Люди, які ховалися від обстрілів, загинули під завалами. Супутникові знімки Maxar Technologies зафіксували написи "Діти" біля входу до театру, що підкреслювало цивільний характер місця.

Розслідування Associated Press та Amnesty International визначили атаку як воєнний злочин. Експерти зазаначають, що через дії окупантів ніколи не буде точно відомо, скільки людей загинуло того дня.

Місцеві жителі та правозахисники називають відкриття продажу квитків на вистави у цьому театрі "цинізмом і фарсом", підкреслюючи, що будь-які розважальні заходи на місці масового вбивства є морально неприпустимими.

