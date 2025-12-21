Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики объявили о продаже билетов на представления в драматическом театре, который в марте 2022 стал местом массового убийства гражданских. Тогда в результате авиаудара погибли более 600 человек, в том числе дети.

Комедия на месте трагедии: россияне открыли продажу билетов в театре смерти

По сообщению Мариупольского городского совета, в театре кафиры планируют показывать комедию "Шикарная свадьба" для взрослых и детские спектакли, в том числе "Аленький цветочек", "Царевна-лягушка", "Бременские музыканты" и "Любимчик императрицы". Первые представления запланированы в конце декабря.

Более того, на месте гибели мирных жителей уже установили новогоднюю елку и планируют проводить праздничные мероприятия, что вызвало негодование среди украинцев и международных наблюдателей.

Исторический контекст:

16 марта 2022 года драмтеатр в Мариуполе был бомбардирован российской авиацией. Люди, скрывавшиеся от обстрелов, погибли под завалами. Спутниковые снимки Maxar Technologies зафиксировали надписи "Дети" у входа в театр, что подчеркивало гражданский характер места.

Расследование Associated Press и Amnesty International определили атаку как военное преступление. Эксперты отмечают, что из-за действий окупантов никогда не будет точно известно, сколько людей погибло в тот день.

Местные жители и правозащитники называют открытие продажи билетов на представления в этом театре "цинизмом и фарсом", подчеркивая, что любые развлекательные мероприятия на месте массового убийства морально недопустимы.

