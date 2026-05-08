Цинічна брехня вражає: розкрито небезпечний задум Кремля з коротким "перемир'ям"

Російській Федерації необхідне коротке перемир’я, щоб отримати можливість вести війська у "сіру зону" на лінії фронту та проводити інфільтрацію вглиб українських позицій, що дозволяє підготуватися до подальших бойових дій. Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

"Режим тиші, який Україна оголосила відкрито і щиро, Росія не підтримала. З військової точки зору зрозуміло, що їм потрібне затишшя не для евакуації поранених чи загиблих, а щоб максимально просунути свої підрозділи у “сіру зону”. Далі вони застосовують тактику інфільтрації, яка сьогодні активно використовується поблизу лінії бойового зіткнення. Після 9–10 травня вони планують продовжити активні дії", — пояснив Братчук.

Він підкреслив, що це класичний приклад дій російських загарбників, спрямованих на отримання тактичної переваги за рахунок тимчасового перемир’я.

Крім того, Братчук звернув увагу на нарощування Росією запасів ракет і дронів. "Тому нічого нового ми не побачили. Як завжди, класика жанру: росіяни завжди брешуть", — зауважив він.

Що стосується режиму припинення вогню, то, за даними УНІАН, Міністерство оборони РФ знову в односторонньому порядку оголосило про перемир’я з 8 по 10 травня. При цьому російська сторона пригрозила масованим ударом по центру Києва, якщо Збройні сили України спробують перешкодити параду в Москві.

Президент України Володимир Зеленський 6 травня повідомив, що Росія порушила режим тиші, який він оголосив о 00:00 6 травня. Він зазначив, що після оцінки доповідей військових та розвідки буде ухвалено рішення щодо подальших дій.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Росії ухвалили рішення не допускати іноземних журналістів до висвітлення параду 9 травня в Москві, відкликавши раніше видані акредитації західним медіа. Про це повідомляє DW із посиланням на Der Spiegel та агенцію dpa.