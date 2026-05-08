Циническая ложь поражает: раскрыт опасный замысел Кремля с коротким "перемирием"

Российской Федерации необходимо короткое перемирие, чтобы получить возможность вести войска в "серую зону" на линии фронта и проводить инфильтрацию в глубь украинских позиций, что позволяет подготовиться к дальнейшим боевым действиям. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

"Режим тишины, который Украина объявила открыто и искренне, Россия не поддержала. С военной точки зрения понятно, что им нужно затишье не для эвакуации раненых или погибших, а чтобы максимально продвинуть свои подразделения в серую зону. Далее они применяют тактику инфильтрации, которая сегодня активно используется вблизи линии. активные действия", — объяснил Братчук.

Он подчеркнул, что это классический пример действий российских захватчиков, направленных на получение тактического превосходства за счет временного перемирия.

Кроме того, Братчук обратил внимание на наращивание Россией запасов ракет и дронов. "Поэтому ничего нового мы не увидели. Как всегда, классика жанра: россияне всегда врут", — заметил он.

Что касается режима прекращения огня, то, по данным УНИАН, Министерство обороны РФ снова в одностороннем порядке объявило о перемирии с 8 по 10 мая. При этом российская сторона пригрозила массированным ударом по центру Киева, если вооруженные силы Украины попытаются помешать параду в Москве.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 мая сообщил, что Россия нарушила режим тишины, который он объявил в 00.00 6 мая. Он отметил, что после оценки докладов военных и разведки будет принято решение о дальнейших действиях.

Портал "Комментарии" уже писал , что в России приняли решение не допускать иностранных журналистов к освещению парада 9 мая в Москве, отозвав ранее выданные аккредитации западным медиа. Об этом сообщает DW со ссылкой на Der Spiegel и агентство dpa.