Вперше за всю історію: Путін у паніці видав дивний наказ щодо параду на 9 травня

У Росії ухвалили рішення не допускати іноземних журналістів до висвітлення параду 9 травня в Москві, відкликавши раніше видані акредитації західним медіа. Про це повідомляє DW із посиланням на Der Spiegel та агенцію dpa.

Фото: з відкритих джерел

Серед видань, яким відмовлено в акредитації, — ARD, ZDF, AFP, Rai та NHK. Представниця Кремля пояснила, що "формат висвітлення параду було змінено через ситуацію", тому іноземні медіа, яким вже підтвердили акредитації, більше не будуть допущені. Додаткових пояснень не надали. Деякі редакції отримали коротке формулювання: "Допускатимуться лише російські медіа".

За даними Der Spiegel, це перший випадок, коли Кремль спочатку погодив акредитації іноземних журналістів на парад, а потім відкликав їх. Рішення прийняте на фоні скороченого формату цьогорічних урочистостей.

Раніше Міністерство оборони Росії повідомляло, що під час параду 9 травня цього року в Москві не демонструватимуть військову техніку. Як пояснили в відомстві, це пов’язано з "поточними оперативними обставинами". Зазвичай під час святкувань на Червону площу виводять танки та інші зразки важкого і легкого озброєння, проте цьогорічні урочистості пройдуть у більш скромному форматі.

"Коментарі" вже писали, що Росія готує новий етап наступу на Україну вже цього літа. Про це попередив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що Кремль не відмовився від планів захоплення українських територій і продовжує накопичувати сили для потенційних атак. Військовий експерт Олег Жданов розповів, які українські міста можуть опинитися під загрозою, чи вистачає РФ ресурсів для масштабного наступу та чого очікувати українцям у найближчі місяці.