Впервые за всю историю: Путин в панике издал странный приказ по поводу парада на 9 мая

В России приняли решение не допускать иностранных журналистов к освещению парада 9 мая в Москве, отозвав ранее выданные аккредитации западным медиа. Об этом сообщает DW со ссылкой на Der Spiegel и агентство dpa.

Среди изданий, которым отказано в аккредитации, — ARD, ZDF, AFP, Rai и NHK. Представительница Кремля пояснила, что "формат освещения парада был изменен из-за ситуации", поэтому иностранные медиа, которым уже подтвердили аккредитацию, больше не будут допущены. Дополнительные пояснения не предоставили. Некоторые редакции получили краткую формулировку: "Допускаться будут только российские медиа".

По данным Der Spiegel, это первый случай, когда Кремль сначала согласовал аккредитацию иностранных журналистов на парад, а затем отозвал их. Решение принято на фоне сокращенного формата нынешних торжеств.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что во время парада 9 мая этого года в Москве не будут демонстрироваться военная техника. Как объяснили в ведомстве, это связано с "текущими оперативными обстоятельствами". Обычно во время празднований на Красную площадь выводят танки и другие образцы тяжелого и легкого вооружения, однако нынешние торжества пройдут в более скромном формате.

