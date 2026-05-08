logo

BTC/USD

79664

ETH/USD

2280.78

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Впервые за всю историю: Путин в панике издал странный приказ по поводу парада на 9 мая
commentss НОВОСТИ Все новости

Впервые за всю историю: Путин в панике издал странный приказ по поводу парада на 9 мая

Кремль сначала предоставил аккредитации иностранным журналистам на парад 9 мая, а затем отозвал их

8 мая 2026, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В России приняли решение не допускать иностранных журналистов к освещению парада 9 мая в Москве, отозвав ранее выданные аккредитации западным медиа. Об этом сообщает DW со ссылкой на Der Spiegel и агентство dpa.

Впервые за всю историю: Путин в панике издал странный приказ по поводу парада на 9 мая

Фото: из открытых источников

Среди изданий, которым отказано в аккредитации, — ARD, ZDF, AFP, Rai и NHK. Представительница Кремля пояснила, что "формат освещения парада был изменен из-за ситуации", поэтому иностранные медиа, которым уже подтвердили аккредитацию, больше не будут допущены. Дополнительные пояснения не предоставили. Некоторые редакции получили краткую формулировку: "Допускаться будут только российские медиа".

По данным Der Spiegel, это первый случай, когда Кремль сначала согласовал аккредитацию иностранных журналистов на парад, а затем отозвал их. Решение принято на фоне сокращенного формата нынешних торжеств.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что во время парада 9 мая этого года в Москве не будут демонстрироваться военная техника. Как объяснили в ведомстве, это связано с "текущими оперативными обстоятельствами". Обычно во время празднований на Красную площадь выводят танки и другие образцы тяжелого и легкого вооружения, однако нынешние торжества пройдут в более скромном формате.

"Комментарии" уже писали, что Россия готовит новый этап наступления на Украину уже этим летом. Об этом предупредил президент Владимир Зеленский, отметив, что Кремль не отказался от планов захвата украинских территорий и продолжает накапливать силы для потенциальных атак. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какие украинские города могут оказаться под угрозой, хватает ли РФ ресурсов для масштабного наступления и чего ждать украинцам в ближайшие месяцы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости