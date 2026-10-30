Ціна завершення війни для України буде страшною: які поступки вимагатимуть через рік

Завершення війни може обійтися Україні надзвичайно дорого. Йдеться не лише про відбудову зруйнованого, а й про територіальні поступки, відкладений вступ до НАТО та тривале життя під загрозою нового нападу Росії. Три моделі штучного інтелекту оцінили, якою може бути ціна припинення бойових дій та на яких умовах Україна може опинитися восени 2027 року.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Gemini вважає, що через рік імовірне припинення вогню може відбутися по поточній лінії фронту. Україна фактично втратить контроль над окупованими територіями, але юридично не відмовлятиметься від них.

Замість вступу до НАТО Київ, за цим сценарієм, може отримати двосторонні безпекові угоди, озброєння від країн-партнерів і можливість продовжити євроінтеграцію. Водночас Україна має відстояти право зберегти сильну армію та власний оборонно-промисловий комплекс.

Окремо Gemini наголошує на демографічних і соціальних наслідках: мільйонах біженців, які можуть не повернутися, зруйнованій інфраструктурі та складному відновленні. Такий сценарій чат-бот називає вимушеною зупинкою війни, а не справедливим миром.

Grok також припускає, що протягом року війна може бути заморожена або наблизитися до завершення на умовах, близьких до нинішньої лінії фронту. Україні, за його оцінкою, доведеться фактично змиритися з втратою частини Донбасу та Криму.

Натомість Київ може отримати гарантії безпеки від США та Європи, перспективу вступу до ЄС і значні кошти на відбудову. Grok вважає, що Росія не відмовиться від максимальних вимог одразу, однак економічні труднощі, втома від війни та тиск Дональда Трампа можуть змусити Москву торгуватися.

Чат-бот трактує можливе замороження фронту не як капітуляцію, а як вимушений компроміс заради збереження держави та людей. Водночас він застерігає: без реальних гарантій безпеки війна може початися знову через кілька років.

DeepSeek також називає можливий мир болючим компромісом. Серед його складових — територіальні втрати та відмова від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки, які поки що залишаються нечіткими.

Вартість відбудови України чат-бот оцінює приблизно у 588 мільярдів доларів. Однак найбільшим ризиком він називає не фінансові витрати, а можливість того, що Росія використає переговори для закріплення на захоплених територіях і послаблення санкцій, не відмовляючись від своїх цілей.

За таким сценарієм Україна житиме в умовах замороженого конфлікту з постійною загрозою нового загострення. Водночас збережеться можливість відбудови та інтеграції до ЄС. DeepSeek наголошує: важливо не допустити перетворення компромісу на капітуляцію.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що припинення війни може супроводжуватися фактичною втратою контролю над частиною окупованих територій, відмовою від швидкого вступу до НАТО та необхідністю отримати дієві гарантії безпеки. Водночас усі попереджають про ризик замороженого конфлікту.

Відмінності — в акцентах: Gemini наголошує на демографічних втратах і збереженні сильної армії, Grok — на можливому компромісі під тиском економічних обставин, а DeepSeek — на загрозі закріплення Росії на захоплених землях і послаблення санкцій.

Важливо: це можливі сценарії, а не погоджені умови завершення війни. Їх реалізація залежатиме від подальших рішень України, Росії та міжнародних партнерів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які сценарії можуть призвести до обвалу фронту у 2026 році.



