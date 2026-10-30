Фронт ризикує посипатися до кінця року: названо найгірший сценарій для України

Найгірший сценарій для України до кінця 2026 року — не обов’язково раптовий прорив російської армії. Значно небезпечнішою може стати затяжна криза виснаження, коли нестача військових, боєприпасів і західної допомоги одночасно послабить оборону. Штучний інтелект спрогнозував найгірший сценарій на фронті до кінця 2026 року.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT вважає головною загрозою накопичення проблем. Якщо Росія збереже ресурсну перевагу й посилить тиск на кількох напрямках, а західні поставки затримуватимуться, ЗСУ доведеться визначати пріоритети в обороні. Нестача військових ускладнюватиме ротації, а дефіцит ракет ППО загрожуватиме тиловій інфраструктурі.

За такого розвитку подій Росія може досягати локальних проривів і змушувати українські сили відступати з окремих позицій. Водночас це не означає неминучого обвалу фронту: українські контратаки здатні зривати російські плани.

Gemini описує сценарій, за якого російський тиск на Покровському напрямку та районі Костянтинівки створює загрозу для оборони Донбасу. Одночасно затримки західних поставок і виснаження особового складу змушуватимуть командування перекидати резерви без достатнього відпочинку.

Додатковою проблемою може стати активізація боїв на півдні, зокрема біля Гуляйполя та на Запорізькому прикордонні, а також на Сумщині й Харківщині. Це розпорошуватиме українські сили. Водночас системна оборона, мінування та адаптація до дронної війни можуть знизити ризик глибоких проривів.

DeepSeek також вважає головною небезпекою повзуче виснаження. У його сценарії постачання зброї затримується через війну на Близькому Сході та вагання союзників, а проблеми з мобілізацією посилюють дефіцит людей.

Росія може одночасно тиснути на Донбасі й сковувати українські резерви на півночі, зокрема на Сумщині та Чернігівщині, намагаючись створити буферну зону. Найгірший результат — ситуація, коли брак сил і боєприпасів поступово підриває стійкість фронту, а армія та суспільство входять у зиму виснаженими.

Усі три чат-боти називають головним ризиком не одну програну битву, а одночасний дефіцит людей, боєприпасів і допомоги союзників. Відрізняються акценти: ChatGPT говорить про поступове ослаблення оборони, Gemini — про загрозу ключовим вузлам Донбасу й розпорошення сил, а DeepSeek — про поєднання тиску на сході з потенційною загрозою на півночі.

Важливо: це змодельовані штучним інтелектом найгірші сценарії, а не передбачення неминучого розвитку подій. Їхня спільна теза: найнебезпечнішою стане ситуація, коли кілька проблем одночасно перевищать можливості України їх компенсувати.

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