Цена завершения войны для Украины будет страшной: какие уступки будут требовать через год

Завершение войны может обойтись Украине очень дорого. Речь идет не только о восстановлении разрушенного, но и о территориальных уступках, отложенном вступлении в НАТО и длительной жизни под угрозой нового нападения России. Три модели искусственного интеллекта оценили, какой может быть цена прекращения боевых действий и на каких условиях Украина может оказаться осенью 2027 года.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Gemini считает, что через год возможное прекращение огня может произойти по текущей линии фронта. Украина фактически потеряет контроль над оккупированными территориями, но юридически не будет отказываться от них.

Вместо вступления в НАТО Киев, по этому сценарию, может получить двусторонние соглашения о безопасности, вооружение от стран-партнеров и возможность продолжить евроинтеграцию. В то же время, Украина должна отстоять право сохранить сильную армию и собственный оборонно-промышленный комплекс.

Отдельно Gemini отмечает демографические и социальные последствия: миллионы беженцев, которые могут не вернуться, разрушенная инфраструктура и сложное восстановление. Такой сценарий чат-бот называет вынужденной остановкой войны, а не справедливым миром.

Grok также предполагает, что в течение года война может быть заморожена или близится к завершению на условиях, близких к нынешней линии фронта. Украине, по его оценке, придется фактически смириться с утратой части Донбасса и Крыма.

Киев может получить гарантии безопасности от США и Европы, перспективу вступления в ЕС и значительные средства на восстановление. Grok считает, что Россия не откажется от максимальных требований сразу, однако экономические трудности, усталость от войны и давление Дональда Трампа могут вынудить Москву торговаться.

Чат-бот трактует возможное замораживание фронта не как капитуляцию, а как вынужденный компромисс для сохранения государства и людей. В то же время, он предостерегает: без реальных гарантий безопасности война может начаться снова через несколько лет.

DeepSeek также называет возможный мир болезненным компромиссом. Среди его составляющих — территориальные потери и отказ от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности, которые пока остаются нечеткими.

Стоимость восстановления Украины чат-бот оценивается примерно в 588 миллиардов долларов. Однако самым большим риском он называет не финансовые расходы, а возможность того, что Россия использует переговоры для закрепления на захваченных территориях и ослабления санкций, не отказываясь от своих целей.

По такому сценарию Украина будет жить в условиях замороженного конфликта с постоянной угрозой нового обострения. В то же время, сохранится возможность восстановления и интеграции в ЕС. DeepSeek отмечает: важно не допустить превращения компромисса в капитуляцию.

Все три чата сходятся на том , что прекращение войны может сопровождаться фактической потерей контроля над частью оккупированных территорий, отказом от быстрого вступления в НАТО и необходимостью получить действенные гарантии безопасности. В то же время, все предупреждают о риске замороженного конфликта.

Различия – в акцентах: Gemini отмечает демографические потери и сохранение сильной армии, Grok – на возможном компромиссе под давлением экономических обстоятельств, а DeepSeek – на угрозе закрепления России на захваченных землях и ослабления санкций.

Важно: это возможные сценарии, а не согласованные условия завершения войны. Их реализация будет зависеть от дальнейших решений Украины, России и международных партнеров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие сценарии могут привести к обвалу фронта в 2026 году.



