В мережі обговорюють наслідки блокування на фронті Старлінків. Загалом військові повідомляють, що “білий” список працює, а от у ворога ситуація значно погіршилась. У Раді переконані, що ефект від блокування був би значно більшим — потрібне рішення президента України Володимира Зеленського.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка України Мар'яна Безугла наголошує на необхідності відставки головкома ЗСУ Олександра Сирського.

“Якби було звільнено Сирського, то ефект від відключення Старлінків росіянам можна було б використати СИСТЕМНО на фронті, а зараз усі інноваційні стратегічні військові рішення ЗАБЛОКОВАНІ генеральською мафією, яку Президент досі тримає на посадах”, — пояснила свою думку народна депутатка.

Безугла підкреслила, що саме тому ККД цього успіху значно менший, ніж міг би бути.

“А ціна неприйнятого рішення щодо відставки Головкома та зміни роботи Генштабу — тисячі людських життів і кілометри територій”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал: “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський після нічного масованого удару повідомив, що позиція переговорної групи буде скорегована. На заяву президента відреагував народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп нагадав, як Зеленський на виборах у 2019 році розповідав, що зараз він швидко завершить війну, зустрінеться з Путіним, про все домовиться. А взагалі війна триває тільки тому, що на ній хтось наживається. Далі, за словами політика, Зеленський стає президентом і починають оце гратися з Путіним. Загалом, на переконання Гончаренка, дії Зеленського призвели до великої війни.Під час війни було декілька моментів, коли можна було зупинитися, але, як зауважив політик, Зеленський показував свою потужність.



