Зеленський просто кинув українців: “величезна країна опинилася в заручниках его однієї людини”

Президент України Володимир Зеленський після нічного масованого удару повідомив, що позиція переговорної групи буде скорегована.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

На заяву президента відреагував народний депутат Олексій Гончаренко.

“Що Зеленський знову не хоче миру? Сумна історія. Значить, Зеленський зробив якусь незрозумілу заяву, що після нічних та ранішніх обстрілів України скоригує свою переговорну позицію. Ну, типу погрожує. Я так тільки не розумію, кому погрожує він і що тоді буде. Ми що зробимо? Зробимо блекаут Москві. Ну тоді що, ну вже була буде нова потужність в Ялті. Що буде тоді? Я щось не розумію. І кого він цим лякає? Нас всіх, чи росіян, чи кого?”, — зазначив політик.

Нардеп нагадав, як Зеленський на виборах у 2019 році розповідав, що зараз він швидко завершить війну, зустрінеться з Путіним, про все домовиться. А взагалі війна триває тільки тому, що на ній хтось наживається. Далі, за словами політика, Зеленський стає президентом і починають оце гратися з Путіним. Загалом, на переконання Гончаренка, дії Зеленського призвели до великої війни.Під час війни було декілька моментів, коли можна було зупинитися, але, як зауважив політик, Зеленський показував свою потужність.

“І от тепер ми там, де ми є, в катастрофічній ситуації”, — зауважив політик.

За цей час, як нагадав нардеп, українцям обіцяли все звільнити: кава на набережної Ялти, мегапотужність. Обіцяли нам блекаут в Москві і багато чого обіцяли.

“А що отримали ми всі? Ми всі з вами знаємо. Кожен день війни нічого Україні не приносить, крім нових страждань, втрат, загибелі людей. Мільйони в міграції, мільйони можуть поїхати, якщо не виправити ситуацію найближчим часом. А що Зеленський? А Зеленський знову демонструє потужність. Він виходить, говорить: "Ми зараз скоригуємо позицію". Тобто, що це нам не потрібен вже мир? Що значить скоригуємо? Яку позицію? Ну, це якесь божевілля. Ми всі величезна країна в заручниках его однієї людини”, — зазначив Гончаренко.

А українців все менше і менше і менше, зауважив він, а Зеленський все далі демонструє свою потужність і незламність.

“І знову комусь чимось погрожує. Та скільки ж це все буде тривати?”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про новий скандал - чим насправді займалися Баканов та Наумов.