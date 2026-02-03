Зеленский просто кинул украинцев: "огромная страна оказалась в заложниках эго одного человека"

Президент Украины Владимир Зеленский после ночного массированного удара сообщил, что позиция переговорной группы будет скорректирована.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

На заявление президента отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Что Зеленский опять не хочет мира? Грустная история. Значит, Зеленский сделал какое-то непонятное заявление, что после ночных и утренних обстрелов Украины скорректирует свою переговорную позицию. Ну, типа угрожает. Я так только не понимаю, кому он угрожает и что тогда будет. Что мы сделаем? Сделаем блэкаут в Москве. Ну тогда что, ну уже была новая мощность в Ялте. Что тогда будет? Я ничего не понимаю. И кого он этим пугает? Нас всех, россиян или кого?”, — отметил политик.

Нардеп напомнил, как Зеленский на выборах в 2019 году рассказывал, что сейчас быстро завершит войну, встретится с Путиным, обо всем договорится. А вообще война идет только потому, что на ней кто-то наживается. Далее, по словам политика, Зеленский становится президентом и начинают это играть с Путиным. Вообще, по убеждению Гончаренко, действия Зеленского привели к большой войне. Во время войны было несколько моментов, когда можно было остановиться, но, как заметил политик, Зеленский показывал свою потужность.

"И вот теперь мы там, где мы есть, в катастрофической ситуации", — заметил политик.

За это время, как напомнил нардеп, украинцам обещали все уволить: кофе на набережной Ялты, мегапотужность. Обещали нам блэкаут в Москве и многое обещали.

"А что получили мы все? Мы все с вами знаем. Каждый день войны ничего Украине не приносит, кроме новых страданий, потерь, гибели людей. Миллионы в миграции, миллионы могут уехать, если не исправить ситуацию в ближайшее время. А что Зеленский? А Зеленский снова демонстрирует мощь. Он выходит, говорит: "Мы сейчас скорректируем позицию". То есть, что нам это не нужен уже мир? Что значит скорректируем? Какую позицию? Ну, это какое-то безумие. Мы все огромная страна в заложниках его одного человека”, – отметил Гончаренко.

А украинцев все меньше и меньше и меньше, заметил он, а Зеленский все дальше демонстрирует свою мощь и неловкость.

"И снова кому-то чем-то грозит. Но сколько же это будет продолжаться?", — подытожил политик.

