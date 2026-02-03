logo

Зеленский просто кинул украинцев: "огромная страна оказалась в заложниках эго одного человека"
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский просто кинул украинцев: "огромная страна оказалась в заложниках эго одного человека"

Народный депутат Гончаренко раскритиковал заявление президента Украины Зеленского

3 февраля 2026, 20:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский после ночного массированного удара сообщил, что позиция переговорной группы будет скорректирована.

Зеленский просто кинул украинцев: "огромная страна оказалась в заложниках эго одного человека"

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

На заявление президента отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Что Зеленский опять не хочет мира? Грустная история. Значит, Зеленский сделал какое-то непонятное заявление, что после ночных и утренних обстрелов Украины скорректирует свою переговорную позицию. Ну, типа угрожает. Я так только не понимаю, кому он угрожает и что тогда будет. Что мы сделаем? Сделаем блэкаут в Москве. Ну тогда что, ну уже была новая мощность в Ялте. Что тогда будет? Я ничего не понимаю. И кого он этим пугает? Нас всех, россиян или кого?”, — отметил политик.

Нардеп напомнил, как Зеленский на выборах в 2019 году рассказывал, что сейчас быстро завершит войну, встретится с Путиным, обо всем договорится. А вообще война идет только потому, что на ней кто-то наживается. Далее, по словам политика, Зеленский становится президентом и начинают это играть с Путиным. Вообще, по убеждению Гончаренко, действия Зеленского привели к большой войне. Во время войны было несколько моментов, когда можно было остановиться, но, как заметил политик, Зеленский показывал свою потужность.

"И вот теперь мы там, где мы есть, в катастрофической ситуации", — заметил политик.

За это время, как напомнил нардеп, украинцам обещали все уволить: кофе на набережной Ялты, мегапотужность. Обещали нам блэкаут в Москве и многое обещали.

"А что получили мы все? Мы все с вами знаем. Каждый день войны ничего Украине не приносит, кроме новых страданий, потерь, гибели людей. Миллионы в миграции, миллионы могут уехать, если не исправить ситуацию в ближайшее время. А что Зеленский? А Зеленский снова демонстрирует мощь. Он выходит, говорит: "Мы сейчас скорректируем позицию". То есть, что нам это не нужен уже мир? Что значит скорректируем? Какую позицию? Ну, это какое-то безумие. Мы все огромная страна в заложниках его одного человека”, – отметил Гончаренко.

А украинцев все меньше и меньше и меньше, заметил он, а Зеленский все дальше демонстрирует свою мощь и неловкость.

"И снова кому-то чем-то грозит. Но сколько же это будет продолжаться?", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новом скандале — чем на самом деле занимались Баканов и Наумов.




