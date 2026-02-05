В сети обсуждают последствия блокировки на фронте Старлинков. Военные сообщают, что "белый" список работает, а вот у врага ситуация значительно ухудшилась. В Раде убеждены, что эффект от блокировки был бы значительно больше – нужно решение президента Украины Владимира Зеленского.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая отмечает необходимость отставки главкома ВСУ Александра Сырского.

"Если бы был уволен Сырский, то эффект от отключения Старлинков россиянам можно было бы использовать СИСТЕМНО на фронте, а сейчас все инновационные стратегические военные решения ЗАБЛОКОВАНЫ генеральской мафией, которую Президент до сих пор держит на должностях", — объяснила свое мнение народная депутат.

Безуглая подчеркнула, что именно поэтому КПД этого успеха значительно меньше, чем могло бы быть.

"А цена непринятого решения об отставке Главкома и смене работы Генштаба — тысячи человеческих жизней и километры территорий", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал: "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский после ночного массированного удара сообщил, что позиция переговорной группы будет скорректирована. На заявление президента отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко.

Нардеп напомнил, как Зеленский на выборах в 2019 году рассказывал, что сейчас быстро завершит войну, встретится с Путиным, обо всем договорится. А вообще война идет только потому, что на ней кто-то наживается. Далее, по словам политика, Зеленский становится президентом и начинает играть с Путиным. Вообще, по убеждению Гончаренко, действия Зеленского привели к большой войне. Во время войны было несколько моментов, когда можно было остановиться, но, как заметил политик, Зеленский показывал свою мощь.



