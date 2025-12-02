Цим областям буде особливо непереливки: що може статися будь-коли

Станом на 2 грудня найнапруженіша ситуація з електропостачанням спостерігається в Чернігівській та Одеській областях. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив т.в.о. голови "Держенергонагляду" Анатолій Замулко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, у цих регіонах мережі працюють на межі можливостей, що змушує енергетиків формувати тривалі черги на відключення, аби мати змогу проводити ремонтні роботи та стабілізувати ситуацію.

Замулко також зауважив, що Дніпропетровська та Харківська області наразі перебувають у зоні ризику: у будь-який момент там можуть ввести аварійні вимкнення світла через навантаження на систему.

"Прифронтові регіони найбільше страждають від перебоїв електропостачання. Проте ми очікуємо поступової стабілізації та перехід до планових відключень, як було передбачено", — додав керівник "Держенергонагляду".

Міненерго повідомляє, що протягом доби — з 00:00 до 23:59 — у всіх областях України діють погодинні графіки відключень, а також обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу.

Оновлені графіки можна знайти на офіційних платформах регіональних операторів системи розподілу. Актуальну інформацію про зміни енергопостачання користувачам рекомендують перевіряти на сторінках свого обленерго.

У Міненерго закликають громадян економно споживати електроенергію протягом доби, особливо під час ранкових та вечірніх пікових навантажень, адже це допомагає утримати баланс у системі.

