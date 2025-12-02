Этим областям будет особенно туго: что может произойти когда-либо

По состоянию на 2 декабря самая напряженная ситуация с электроснабжением наблюдается в Черниговской и Одесской областях. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил и.о. главы "Госэнергонадзора" Анатолий Замулко.

Фото: из открытых источников

По его словам, в этих регионах сети работают на грани возможностей, что заставляет энергетиков формировать длительные очереди на отключение, чтобы проводить ремонтные работы и стабилизировать ситуацию.

Замулко также отметил, что Днепропетровская и Харьковская области находятся в зоне риска: в любой момент там могут ввести аварийные отключения света из-за нагрузки на систему.

"Прифронтовые регионы больше всего страдают от перебоев электроснабжения. Однако мы ожидаем постепенной стабилизации и перехода к плановым отключениям, как было предусмотрено", — добавил руководитель "Госэнергонадзора".

Минэнерго сообщает, что в течение суток – с 00:00 до 23:59 – во всех областях Украины действуют почасовые графики отключений, а также ограничение мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

Обновленные графики можно найти на официальных платформах региональных операторов системы распределения. Актуальную информацию об изменениях энергоснабжения пользователям рекомендуют проверять на страницах облэнерго.

В Минэнерго призывают граждан экономно потреблять электроэнергию в течение суток, особенно во время утренних и вечерних пиковых нагрузок, это помогает удержать баланс в системе.

Как уже писали "Комментарии", Покровск остается одним из самых активных направлений боевых действий последних недель. Несмотря на противоречивые сообщения обеих сторон по контролю над отдельными районами города, российские медиа уже заявляют о полном захвате населенного пункта, пишет Sky News.