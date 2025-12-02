logo

Этим областям будет особенно туго: что может произойти когда-либо

Графики отключения электроэнергии — это вынужденный шаг, к которому прибегают после российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины

2 декабря 2025, 13:45
По состоянию на 2 декабря самая напряженная ситуация с электроснабжением наблюдается в Черниговской и Одесской областях. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил и.о. главы "Госэнергонадзора" Анатолий Замулко.

Этим областям будет особенно туго: что может произойти когда-либо

Фото: из открытых источников

По его словам, в этих регионах сети работают на грани возможностей, что заставляет энергетиков формировать длительные очереди на отключение, чтобы проводить ремонтные работы и стабилизировать ситуацию.

Замулко также отметил, что Днепропетровская и Харьковская области находятся в зоне риска: в любой момент там могут ввести аварийные отключения света из-за нагрузки на систему.

"Прифронтовые регионы больше всего страдают от перебоев электроснабжения. Однако мы ожидаем постепенной стабилизации и перехода к плановым отключениям, как было предусмотрено", — добавил руководитель "Госэнергонадзора".

Минэнерго сообщает, что в течение суток – с 00:00 до 23:59 – во всех областях Украины действуют почасовые графики отключений, а также ограничение мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

Обновленные графики можно найти на официальных платформах региональных операторов системы распределения. Актуальную информацию об изменениях энергоснабжения пользователям рекомендуют проверять на страницах облэнерго.

В Минэнерго призывают граждан экономно потреблять электроэнергию в течение суток, особенно во время утренних и вечерних пиковых нагрузок, это помогает удержать баланс в системе.

