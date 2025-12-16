logo_ukra

Війна з Росією Цим містам вже варто готуватися до найгіршого: експерт нажахав попередженням
Цим містам вже варто готуватися до найгіршого: експерт нажахав попередженням

Херсон, Чернігів і Київ опиняться у найважчому становищі

16 грудня 2025, 13:10
Автор:
Клименко Елена

Українська енергосистема опиняється під серйозним тиском у разі тривалих морозів нижче -10°C. Голова "Укренерго" Віталій Зайченко попереджає: у таких умовах різке зростання споживання електроенергії може перевищити можливості як внутрішніх потужностей, так і імпорту. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики та аналітик Українського інституту майбутнього, в інтерв’ю "Телеграфу" розповів про можливі наслідки холодового удару та регіональні ризики.

Фото: з відкритих джерел

При температурах нижче -10°C навантаження на електромережі різко зростає через активне використання електроопалення — до 20%. Це створює критичний тиск на підстанції, які й без того працюють у режимі аварійних ремонтів.

Щоб пом’якшити ситуацію, деяким регіонам запроваджено графіки вимкнення світла на 16 грудня. За словами експерта, повного блекауту не буде, але у разі тривалих морозів українці можуть отримувати електроенергію лише 2–4 години на добу.

Найбільше ризикують:

·         Чернігівська область — підстанції вже пошкоджені, резервів мало. 

·         Сумська область — критичний дефіцит пропускної здатності.

·         Херсон, Чернігів і Київ — очікуються найжорсткіші графіки відключень.

Регіони з власними генераційними потужностями матимуть більш м’які обмеження. Особливий статус Харкова дозволяє уникнути відключень.

Експерт пояснив, що рівномірно розподілити електроенергію між регіонами неможливо через пошкоджені підстанції та лінії. Проблема полягає не лише у виробництві, а й у транспортуванні енергії: мережі втратили здатність забезпечувати баланс.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські окупанти змінили підхід до повітряних атак на Україну, відмовившись від розпорошення сил і сконцентрувавши удари на окремих регіонах. Така зміна тактики має на меті максимально перевантажити українську систему протиповітряної оборони та ускладнити захист неба над країною. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що раніше російські удари були розкидані по всій території України, що давало змогу ефективніше відбивати атаки.



