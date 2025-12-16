Этим городам уже стоит готовиться к самому худшему: эксперт напугал предупреждением

Украинская энергосистема оказывается под серьезным давлением при длительных морозах ниже -10°C. Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупреждает: в таких условиях резкий рост потребления электроэнергии может превысить возможности как внутренних мощностей, так и импорта. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и аналитик Украинского института будущего, в интервью "Телеграфу" рассказал о возможных последствиях холодового удара и региональных рисках.

При температурах ниже -10°C нагрузка на электросети резко возрастает из-за активного использования электроотопления – до 20%. Это создает критическое давление на подстанции, и без того работающие в режиме аварийных ремонтов.

Чтобы смягчить ситуацию, некоторым регионам введены графики отключения света на 16 декабря. По словам эксперта, полного блекаута не будет, но в случае продолжительных морозов украинцы могут получать электроэнергию всего 2-4 часа в сутки.

Больше всего рискуют:

· Черниговская область — подстанции уже повреждены, резервов мало.

· Сумская область – критический дефицит пропускной способности.

· Херсон, Чернигов и Киев — ожидаются жесткие графики отключений.

У регионов с собственными генерационными мощностями будут более мягкие ограничения. Особый статус Харькова позволяет избежать отключений.

Эксперт пояснил, что равномерно распределить электроэнергию между регионами невозможно из-за поврежденных подстанций и линий. Проблема заключается не только в производстве, но и в транспортировке энергии: сети утратили способность обеспечивать баланс.

