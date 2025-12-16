Тактика ракетних ударів по Україні кардинально змінилася: розкрито нову небезпеку від Кремля

Російські окупанти змінили підхід до повітряних атак на Україну, відмовившись від розпорошення сил і сконцентрувавши удари на окремих регіонах. Така зміна тактики має на меті максимально перевантажити українську систему протиповітряної оборони та ускладнити захист неба над країною. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що раніше російські удари були розкидані по всій території України, що давало змогу ефективніше відбивати атаки.

Фото: з відкритих джерел

Нова стратегія передбачає масоване завдання ударів по конкретному району, що значно підвищує навантаження на українські ППО та створює реальну загрозу для цивільної інфраструктури й житлових кварталів.

"Тепер вони концентрують сили на одному напрямку, що дозволяє перевантажувати нашу ППО", — зазначив Жданов.

Він підкреслив, що така концентрація вогню оголює проблему недостатньої кількості та потужності протиповітряних комплексів в Україні. У результаті навіть сучасні системи ППО не завжди можуть оперативно відбити всі атаки, особливо коли в повітрі одночасно перебувають десятки ракет та безпілотників.

Ця зміна стратегії стала помітною під час останніх масованих атак на південні області України, коли ворог активно використовував концентровані удари для досягнення максимальної ефективності. Жданов наголосив, що українські захисники роблять усе можливе для нейтралізації загрози, але нинішня ситуація підкреслює необхідність посилення системи протиповітряної оборони та нарощування оборонного потенціалу на ключових напрямках.

