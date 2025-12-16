logo

BTC/USD

86757

ETH/USD

2927.86

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Тактика ракетных ударов по Украине кардинально изменилась: раскрыта новая опасность от Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Тактика ракетных ударов по Украине кардинально изменилась: раскрыта новая опасность от Кремля

Концентрация огня врага в отдельных городах выявляет дефицит систем ПВО, отметил военный эксперт

16 декабря 2025, 12:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российские оккупанты изменили подход к воздушным атакам на Украину, отказавшись от распыления сил и сконцентрировав удары на отдельных регионах. Такое изменение тактики призвано максимально перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны и усложнить защиту неба над страной. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что ранее российские удары были разбросаны по всей территории Украины, что позволяло более эффективно отражать атаки.

Тактика ракетных ударов по Украине кардинально изменилась: раскрыта новая опасность от Кремля

Фото: из открытых источников

Новая стратегия предусматривает массированную нанесение ударов по конкретному району, что значительно повышает нагрузку на украинские ПВО и создает реальную угрозу гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.

"Теперь они концентрируют силы на одном направлении, что позволяет перегружать нашу ПВО", — отметил Жданов.

Он подчеркнул, что такая концентрация огня обнажает проблему недостаточного количества и мощности противовоздушных комплексов в Украине. В результате, даже современные системы ПВО не всегда могут оперативно отразить все атаки, особенно когда в воздухе одновременно находятся десятки ракет и беспилотников.

Это изменение стратегии стало заметным во время последних массированных атак на южные области Украины, когда враг активно использовал концентрированные удары для достижения максимальной эффективности. Жданов подчеркнул, что украинские защитники делают все возможное для нейтрализации угрозы, но нынешняя ситуация подчеркивает необходимость усиления системы противовоздушной обороны и наращивания оборонного потенциала в ключевых направлениях.

Портал "Комментарии" уже писал, что недостаток личного состава остается одной из наиболее критических проблем на фронте. Во многих подразделениях не только сложно удерживать оборону, но и организовать надлежащую ротацию и отпуска для постоянно находящихся на передовой бойцов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости