Тактика ракетных ударов по Украине кардинально изменилась: раскрыта новая опасность от Кремля

Российские оккупанты изменили подход к воздушным атакам на Украину, отказавшись от распыления сил и сконцентрировав удары на отдельных регионах. Такое изменение тактики призвано максимально перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны и усложнить защиту неба над страной. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что ранее российские удары были разбросаны по всей территории Украины, что позволяло более эффективно отражать атаки.

Новая стратегия предусматривает массированную нанесение ударов по конкретному району, что значительно повышает нагрузку на украинские ПВО и создает реальную угрозу гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.

"Теперь они концентрируют силы на одном направлении, что позволяет перегружать нашу ПВО", — отметил Жданов.

Он подчеркнул, что такая концентрация огня обнажает проблему недостаточного количества и мощности противовоздушных комплексов в Украине. В результате, даже современные системы ПВО не всегда могут оперативно отразить все атаки, особенно когда в воздухе одновременно находятся десятки ракет и беспилотников.

Это изменение стратегии стало заметным во время последних массированных атак на южные области Украины, когда враг активно использовал концентрированные удары для достижения максимальной эффективности. Жданов подчеркнул, что украинские защитники делают все возможное для нейтрализации угрозы, но нынешняя ситуация подчеркивает необходимость усиления системы противовоздушной обороны и наращивания оборонного потенциала в ключевых направлениях.

