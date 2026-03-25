Цілодобові атаки більше не фантастика: розкрито кривавий задум Путіна в Україні

Росія змінює свою стратегію атак, активно використовуючи далекобійні безпілотники. Це ставить під загрозу західну частину України, повідомив екскерівник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж, під час ефіру на телеканалі "КИЇВ24".

За словами Маломужа, Росія застосовує нову тактику, орієнтуючись на накопичення мінімум тисячі ударних дронів щодня. Генерал наголосив, що російські війська вже мали намір використовувати таку кількість БПЛА, і, відповідно, їхня тактика включає використання складних маршрутів та маневрів. Вони змінюють траєкторії польотів, намагаючись дезорієнтувати українську ППО. Крім того, стратегія включає елементи несподіванки, що підвищує ефективність атак.

"Раніше багато хто вважав, що основні удари будуть наноситися вночі, бо система ППО була більш підготовлена до нічних атак. Однак, не можна розслаблятися, адже росіяни обов'язково здійснять серію безперервних атак і вдень", — зазначив Маломуж.

Він також підкреслив, що хоча західні регіони України вважаються більш захищеними через відстань та географічні особливості, російські війська будуть використовувати дальнобійні дрони, здатні долати великі відстані.

Ці дрони, за словами генерала, мають покращені характеристики: швидкість, реактивні системи і потужні бойові частини, що дозволяє їм бути більш ефективними при атаках на великі відстані. Вони можуть сягати регіонів, які до цього часу вважалися менш вразливими до атак дронів.

Маломуж зазначив, що Росія продовжить вдосконалювати свої тактичні маневри, прагнучи знайти слабкі місця в обороні України. Тому важливо, щоб система протиповітряної оборони адаптувалася до нових умов і була готова до можливих удари не лише вночі, але і вдень, що значно ускладнює завдання для оборонців.

Портал "Коментарі" вже писав, що літнім періодом російські війська, ймовірно, продовжать удари по важливих транспортних та інфраструктурних об'єктах, зокрема, націлюючись на об'єкти водопостачання, що залишаються під серйозною загрозою. Такий прогноз озвучив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі телеканалу Київ24. Він зауважив, що російська тактика, орієнтована на логістику та інфраструктуру, залишатиметься в силі, і навіть посилюватиметься.