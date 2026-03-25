Круглосуточные атаки больше не фантастика: раскрыт кровавый замысел Путина в Украине

Россия меняет свою стратегию атак, активно используя дальнобойные беспилотники. Это ставит под угрозу западную часть Украины, сообщил экс-руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж, во время эфира на телеканале "КИЕВ24".

По словам Маломужа, Россия применяет новую тактику, ориентируясь на накопление минимум тысячи ударных дронов в день. Генерал подчеркнул, что российские войска уже собирались использовать такое количество БПЛА, и, соответственно, их тактика включает использование сложных маршрутов и маневров. Они сменяют траектории полетов, пытаясь дезориентировать украинскую ПВО. Кроме того, стратегия включает в себя элементы неожиданности, что повышает эффективность атак.

"Раньше многие считали, что основные удары будут наноситься ночью, потому что система ПВО была более подготовлена к ночным атакам. Однако нельзя расслабляться, ведь россияне обязательно осуществят серию непрерывных атак и днем", — отметил Маломуж.

Он также подчеркнул, что хотя западные регионы Украины считаются более защищенными из-за расстояния и географических особенностей, российские войска будут использовать дальнобойные дроны, способные преодолевать большие расстояния.

Эти дроны, по словам генерала, обладают улучшенными характеристиками: скоростью, реактивными системами и мощными боевыми частями, что позволяет им быть более эффективными при атаках на большие расстояния. Они могут достигать регионов, которые до сих пор считались менее уязвимыми к атакам дронов.

Маломуж отметил, что Россия продолжит усовершенствовать свои тактические маневры, стремясь найти слабые места в обороне Украины. Поэтому важно, чтобы система противовоздушной обороны адаптировалась к новым условиям и готова к возможным ударам не только ночью, но и днем, что значительно усложняет задачи для защитников.

Портал "Комментарии" уже писал , что летним периодом российские войска, вероятно, продолжат удары по важным транспортным и инфраструктурным объектам, в частности, нацеливаясь на остающиеся под серьезной угрозой объекты водоснабжения. Такой прогноз озвучил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире телеканала Киев24. Он отметил, что российская тактика, ориентированная на логистику и инфраструктуру, будет оставаться в силе и даже будет усиливаться.