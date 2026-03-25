Удари Путіна влітку стануть пеклом: озвучено термінове застереження
Удари Путіна влітку стануть пеклом: озвучено термінове застереження

Ворог і далі буде атакувати всі дніпровські дамби, які вже не раз піддавалися його ударам

25 березня 2026, 16:05
Клименко Елена

Влітку російські війська, ймовірно, продовжать удари по важливих транспортних та інфраструктурних об'єктах, зокрема, націлюючись на об'єкти водопостачання, що залишаються під серйозною загрозою. Такий прогноз озвучив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі телеканалу Київ24. Він зауважив, що російська тактика, орієнтована на логістику та інфраструктуру, залишатиметься в силі, і навіть посилюватиметься.

Фото: з відкритих джерел

"Транспорт – це важлива складова логістики та інфраструктури. Йдеться не тільки про промисловість, а й про перевезення людей. Це була і є одна з основних цілей ворога, і, ймовірно, вона залишиться такою в найближчому майбутньому. Мова йде про все – від локомотивів та суден у портах до ударів по розподільчих електричних мережах", – зазначив Лакійчук. 

Особливою загрозою залишаються стратегічно важливі водні об'єкти, зокрема дамби на Дніпрі, які вже неодноразово ставали мішенню для атак.

"Ворог не раз пробував на міцність каскад дніпровських дамб, і це продовжуватиметься", – зауважив він. 

Що стосується потенційних ударів по об'єктах водопостачання, то Лакійчук зазначив, що такі атаки можливі, однак їхня ефективність значною мірою залежатиме від погодних умов та загальної результативності дій противника.

"Якщо ворог зможе завдати точних ударів, то проблема водозабезпечення великих міст може стати реальністю", – додав він. 

Водночас аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що атаки Росії 23-24 березня стали значним поворотом у тактиці нанесення ударів. На їхню думку, це дозволяє Росії значно збільшити кількість загрожених територій і тривалість атак, що також пропорційно збільшує шкоду цивільним районам. Відзначено, що нові тактичні підходи враховують значний вплив на українську ППО, що, ймовірно, є частиною стратегії для виявлення та подолання її вразливих місць.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що на початку 2026 року економічна ситуація в Росії різко погіршилася, і Володимир Путін почав серйозно замислюватися над можливістю завершення війни з Україною. Однак, авантюрний напад Дональда Трампа на Іран і викликане ним зростання цін на нафту відновили економічну стабільність Росії і змусили Путіна відкинути думки про мирні переговори з сусідами.



