Летом российские войска, вероятно, продолжат удары по важным транспортным и инфраструктурным объектам, в частности, нацеливаясь на остающиеся под серьезной угрозой объекты водоснабжения. Такой прогноз озвучил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире телеканала Киев24. Он отметил, что российская тактика, ориентированная на логистику и инфраструктуру, будет оставаться в силе и даже будет усиливаться.

Фото: из открытых источников

"Транспорт – это важная составляющая логистики и инфраструктуры. Речь идет не только о промышленности, но и о перевозке людей. Это была и есть одна из основных целей врага, и, вероятно, она останется таковой в ближайшем будущем. Речь идет обо всем – от локомотивов и судов в портах до ударов по распределительным электрическим сетям".

Особой угрозой остаются стратегически важные водные объекты, в частности, дамбы на Днепре, которые уже неоднократно становились мишенью для атак.

"Враг не раз пробовал на крепость каскад днепровских дамб, и это будет продолжаться", — заметил он.

Что касается потенциальных ударов по объектам водоснабжения, то Лакийчук отметил, что такие атаки возможны, однако их эффективность будет в значительной степени зависеть от погодных условий и общей результативности действий противника.

"Если враг сможет нанести точные удары, то проблема водообеспечения больших городов может стать реальностью", — добавил он.

В то же время, аналитики Института изучения войны отметили, что атаки России 23-24 марта стали значительным поворотом в тактике нанесения ударов. По их мнению, это позволяет России значительно увеличить количество угрожаемых территорий и продолжительность атак, что также пропорционально увеличивает ущерб гражданским районам. Отмечено, что новые тактические подходы учитывают значительное влияние на украинскую ПВО, что, вероятно, часть стратегии для выявления и преодоления ее уязвимых мест.

Напомним, "Комментарии" уже писали , что в начале 2026 года экономическая ситуация в России резко ухудшилась, и Владимир Путин начал серьезно задумываться над возможностью завершения войны с Украиной. Однако авантюрное нападение Дональда Трампа на Иран и вызванный им рост цен на нефть возобновили экономическую стабильность России и заставили Путина отвергнуть мнения о мирных переговорах с соседями.