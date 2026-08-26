Цілі Кремля значно ширші: у США заявили, що Росія не обмежиться лише Донбасом

Плани військово-політичного керівництва Росії у загарбницькій війні проти України не обмежуються лише повним захопленням східних регіонів. Про це заявив колишній спеціальний представник Сполучених Штатів Америки генерал Кіт Келлог, аналізуючи стратегічні апетити Кремля.

Мапа України, розділена пропагандистами

На думку американського дипломата, агресор розглядає окуповані території Донбасу лише як проміжний етап у своїй масштабній геополітичній кампанії.

"Цілі Кремля можуть виходити далеко за межі нині окупованих територій, — зауважив американський високопосадовець, окреслюючи реальний масштаб загрози для українських регіонів, — Росія прагне контролювати також Одеську та Запорізьку області".

З огляду на такі загарбницькі наміри Москви, ексспецпредставник США наголосив на критичній необхідності створення жорстких міжнародних умов та безпекових гарантій. Західні партнери мають виробити такий механізм тиску, який унеможливить подальшу експансію російського режиму.

"Саме тому важливо досягти умов, — підкреслив Кіт Келлог у своєму виступі, закликаючи світову спільноту до рішучих превентивних кроків, — які не дозволять Москві продовжувати агресію проти України".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська можуть перенести тактику підступних повітряних ударів по цивільних торговельних комплексах на українську столицю. Аналітики та моніторингові спільноти зазначають, що під серйозною загрозою опинилися великі розважальні зони, а також популярні гіпермаркети відомих мереж.



