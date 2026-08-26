Цілі Кремля значно ширші: у США заявили, що Росія не обмежиться лише Донбасом

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Недилько Ксения
Плани військово-політичного керівництва Росії у загарбницькій війні проти України не обмежуються лише повним захопленням східних регіонів. Про це заявив колишній спеціальний представник Сполучених Штатів Америки генерал Кіт Келлог, аналізуючи стратегічні апетити Кремля.
Мапа України, розділена пропагандистами
На думку американського дипломата, агресор розглядає окуповані території Донбасу лише як проміжний етап у своїй масштабній геополітичній кампанії.
З огляду на такі загарбницькі наміри Москви, ексспецпредставник США наголосив на критичній необхідності створення жорстких міжнародних умов та безпекових гарантій. Західні партнери мають виробити такий механізм тиску, який унеможливить подальшу експансію російського режиму.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що російські окупаційні війська можуть перенести
тактику підступних повітряних ударів по цивільних торговельних комплексах на
українську столицю. Аналітики та моніторингові спільноти зазначають, що під
серйозною загрозою опинилися великі розважальні зони, а також популярні
гіпермаркети відомих мереж.