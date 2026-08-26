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Цели Кремля значительно шире: в США заявили, что Россия не ограничится только Донбассом

Келлог призвал остановить агрессию РФ, указав на аппетиты Москвы по поводу Одесщины и Запорожья

26 августа 2026, 10:53
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Недилько Ксения

Планы военно-политического руководства России в захватнической войне против Украины не ограничиваются только полным захватом восточных регионов. Об этом заявил бывший специальный представитель Соединенных Штатов Америки генерал Кит Келлог, анализируя стратегические аппетиты Кремля.

Цели Кремля значительно шире: в США заявили, что Россия не ограничится только Донбассом

Карта Украины, разделенная российской пропагандой

По мнению американского дипломата, агрессор рассматривает оккупированные территории Донбасса только как промежуточный этап своей масштабной геополитической кампании.

"Цели Кремля могут выходить далеко за пределы ныне оккупированных территорий, — отметил американский чиновник, очерчивая реальный масштаб угрозы для украинских регионов, — Россия стремится контролировать также Одесскую и Запорожскую области".

Учитывая такие захватнические намерения Москвы, экс-спецпредставитель США отметил критическую необходимость создания жестких международных условий и гарантий безопасности. Западные партнеры должны выработать такой механизм давления, который исключит возможность дальнейшей экспансии российского режима.

"Именно поэтому важно достичь условий, – подчеркнул Кит Келлог в своем выступлении, призывая мировое сообщество к решительным превентивным шагам, – которые не позволят Москве продолжать агрессию против Украины".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска могут перенести тактику коварных воздушных ударов по гражданским торговым комплексам на украинскую столицу. Аналитики и мониторинговые сообщества отмечают, что под серьезной угрозой оказались большие развлекательные зоны, а также популярные гипермаркеты известных сетей.



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