Цілеспрямований терор Путіна не можна ігнорувати: Україна анонсувала надзвичайний крок

Україна ініціює проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на масштабні російські обстріли, які спричинили загибель і поранення цивільних громадян. Зустріч запланована на понеділок, 20 квітня.

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережі X, наголосивши на необхідності негайної міжнародної реакції.

За його словами, українська сторона вимагатиме від світової спільноти чіткої та рішучої відповіді на удари, завдані по житлових кварталах та об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Одесі та Дніпрі. Він підкреслив, що ці атаки мають системний характер і спрямовані проти мирного населення.

Очільник МЗС зазначив, що остання хвиля обстрілів призвела до значних жертв: щонайменше 15 людей загинули, серед них є дитина. Також по всій території країни понад сотню осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці дані, за його словами, ще уточнюються.

Сибіга наголосив, що удари по цивільних містах не є випадковістю, а входять до продуманої стратегії Російської Федерації. Він підкреслив, що подібні дії плануються заздалегідь на рівні російського керівництва, що свідчить про цілеспрямований характер агресії.

Під час засідання Ради Безпеки Україна має намір підняти питання притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та терор проти цивільного населення. Окремо планується акцентувати увагу на необхідності посилення міжнародного тиску на державу-агресора та відновлення поваги до норм міжнародного права.

Міністр також закликав до консолідованої позиції держав-членів ООН, наголосивши, що світова спільнота має дати жорстку відповідь на дії Росії, яка, попри порушення міжнародного права, продовжує залишатися постійним членом Ради Безпеки.

Портал "Коментарі" вже писав, що останні масовані удари з боку Росії спрямовані насамперед на психологічний тиск на цивільне населення України з метою змусити Київ піти на поступки під час можливих мирних переговорів. Таку думку висловив пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі Radio NV.