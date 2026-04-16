Целеустремленный террор Путина нельзя игнорировать: Украина анонсировала чрезвычайный шаг

Украина инициирует проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в ответ на масштабные российские обстрелы, повлекшие гибель и ранение гражданских граждан. Встреча намечена на понедельник, 20 апреля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем сообщении в соцсети X, отметив необходимость немедленной международной реакции.

По его словам, украинская сторона потребует от мирового сообщества четкого и решительного ответа на удары, нанесенные по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Днепре. Он подчеркнул, что эти атаки носят системный характер и направлены против мирного населения.

Глава МИД отметил, что последняя волна обстрелов привела к значительным жертвам: по меньшей мере 15 человек погибли, среди них есть ребенок. Также по всей территории страны более сотни человек получили ранения разной степени тяжести. Эти данные, по его словам, еще уточняются.

Сибига подчеркнул, что удары по гражданским городам не случайны, а входят в продуманную стратегию Российской Федерации. Он подчеркнул, что подобные действия планируются заранее на уровне российского руководства, что говорит о целенаправленном характере агрессии.

В ходе заседания Совета Безопасности Украина намерена поднять вопрос привлечения России к ответственности за военные преступления и террор против гражданского населения. Отдельно планируется акцентировать внимание на необходимости усиления международного давления на государство-агрессора и восстановления уважения норм международного права.

Министр также призвал к консолидированной позиции государств-членов ООН, подчеркнув, что мировое сообщество должно дать жесткий ответ на действия России, которая, несмотря на нарушение международного права, продолжает оставаться постоянным членом Совета Безопасности.

Портал "Комментарии" уже писал, что последние массированные удары со стороны России направлены, прежде всего, на психологическое давление на гражданское население Украины с целью заставить Киев пойти на уступки во время возможных мирных переговоров. Такое мнение высказал пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV.