Ціле місто в руїнах і завалах: РФ завдала мегапотужного удару по міськраді в Україні

У ніч проти 4 травня російські війська завдали чергового удару по Шосткинській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема пошкоджено будівлю міської ради.

Про наслідки обстрілу повідомив міський голова Шостки Микола Нога. За його словами, під удар також потрапили об’єкти соціальної та житлової інфраструктури. Руйнувань зазнав один із позашкільних навчальних закладів, а також щонайменше шість житлових будинків у різних районах громади. Окрім цього, пошкоджено легкові автомобілі мешканців.

Унаслідок атаки є постраждалі, однак точна кількість та стан потерпілих уточнюються. Інформація щодо масштабу руйнувань також продовжує оновлюватися, оскільки на місцях працюють аварійно-рятувальні служби, комунальні бригади та представники місцевої влади.

Рятувальники здійснюють розбір завалів, перевіряють пошкоджені будівлі та надають допомогу мешканцям. Місцева інфраструктура зазнала серйозного навантаження через вибухи та вибухову хвилю, що спричинило додаткові пошкодження в житловому секторі.

Це не перший удар по Шосткинській громаді за останній час. Раніше, 29 квітня, російські сили вже атакували регіон із застосуванням ракет і безпілотників. Тоді основними цілями стали житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури, що призвело до масштабних пожеж і руйнувань.

