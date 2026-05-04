Целый город в руинах и завалах: РФ нанесла мегамощный удар по горсовету в Украине

В ночь на 4 мая российские войска нанесли очередной удар по Шосткинской общине на Сумщине. В результате атаки зафиксированы значительные разрушения объектов гражданской инфраструктуры, в том числе повреждено здание городского совета.

О последствиях обстрела сообщил городской голова Шостки Николай Нога. По его словам, под удар попали также объекты социальной и жилищной инфраструктуры. Разрушения испытало одно из внешкольных учебных заведений, а также по меньшей мере шесть жилых домов в разных районах общины. Кроме того, повреждены легковые автомобили жителей.

В результате атаки пострадали, однако точное количество и состояние пострадавших уточняются. Информация о масштабе разрушений также продолжает обновляться, поскольку на местах работают аварийно-спасательные службы, коммунальные бригады и представители местных властей.

Спасатели производят разбор завалов, проверяют поврежденные здания и оказывают помощь жителям. Местная инфраструктура испытала серьезную нагрузку из-за взрывов и взрывной волны, что повлекло за собой дополнительные повреждения в жилом секторе.

Это не первый удар по Шосткинской общине за последнее время. Ранее, 29 апреля, российские силы уже атаковали регион с применением ракет и беспилотников. Тогда основными целями стали жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры, что привело к масштабным пожарам и разрушениям.

