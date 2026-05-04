Пауза у війні вже скоро: озвучено гучну заяву про серйозні труднощі режиму Путіна

Російська економіка дедалі більше наближається до системної кризи, яку формують одразу кілька факторів: тривалий санкційний тиск, неефективна мобілізація економіки під воєнні потреби та поступове виснаження внутрішніх ресурсів. У результаті запускається процес, який можна описати як економічне "самопоглинання" — одні галузі скорочуються або зникають, щоб утримати на плаву інші, насамперед оборонно-промисловий комплекс.

Політолог Ігор Рейтерович зазначає, що попри масштабну сировинну базу, Росія не здатна функціонувати в режимі повної самодостатності. Країна критично залежить від імпорту технологій, обладнання та навіть базових товарів, що робить її вразливою до зовнішніх обмежень. За його словами, ситуація вже перейшла в стадію структурної нестабільності, хоча певний запас міцності ще зберігається.

Одним із найпомітніших індикаторів є падіння купівельної спроможності населення, яке триває не перший рік і у 2026-му досягло мінімальних значень. З ринку зникають не лише дорогі товари, а й масові споживчі сегменти, що свідчить про погіршення рівня життя та скорочення внутрішнього попиту. Усе більше громадян стикаються з неможливістю забезпечити навіть базові потреби.

Додатковим сигналом нестабільності став відтік банківських депозитів. Центральний банк РФ намагається стримати цей процес фінансовими інструментами, однак повністю зупинити його без жорстких адміністративних обмежень практично неможливо.

Певні надії Кремль пов’язує з коливаннями світових енергоринків, зокрема ситуацією на Близькому Сході. Однак у разі стабілізації цін на нафту доходи Росії можуть скоротитися ще більше, посилюючи бюджетний дефіцит.

Експерт також припускає, що вже цього року РФ може втратити можливість підтримувати нинішній темп бойових дій. Це не обов’язково означає повне завершення війни, але може призвести до її тимчасового згортання або зниження інтенсивності. У такому сценарії Москва, ймовірно, намагатиметься домогтися послаблення санкцій і часткового повернення до глобальної економіки, хоча перспективи такої реінтеграції залишаються невизначеними через позицію західних партнерів.

