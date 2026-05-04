Пауза в войне уже скоро: озвучено громкое заявление о серьезных затруднениях режима Путина

Российская экономика все больше приближается к системному кризису, который формируют сразу несколько факторов: длительное санкционное давление, неэффективная мобилизация экономики под военные нужды и постепенное истощение внутренних ресурсов. В результате запускается процесс, который можно описать как экономическое самопоглощение — одни отрасли сокращаются или исчезают, чтобы удержать на плаву другие, прежде всего оборонно-промышленный комплекс.

Политолог Игорь Рейтерович отмечает, что, несмотря на масштабную сырьевую базу, Россия не способна функционировать в режиме полной самодостаточности. Страна критически зависит от импорта технологий, оборудования и даже базовых товаров, что делает ее уязвимой к внешним ограничениям. По его словам, ситуация уже перешла в стадию структурной нестабильности, хотя запас прочности еще сохраняется.

Одним из самых заметных индикаторов является падение покупательной способности населения, которое длится не первый год и в 2026 достигло минимальных значений. С рынка исчезают не только дорогие товары, но и массовые потребительские сегменты, что свидетельствует об ухудшении уровня жизни и сокращении внутреннего спроса. Все большее число граждан сталкивается с невозможностью обеспечить даже базовые потребности.

Дополнительным сигналом нестабильности стал отток банковских депозитов. Центральный банк РФ пытается сдержать этот процесс финансовыми инструментами, однако полностью остановить его без жестких административных ограничений практически невозможно.

Определенные надежды Кремль связывает с колебаниями мировых энергорынков, в частности, ситуацией на Ближнем Востоке. Однако в случае стабилизации цен на нефть доходы России могут сократиться еще больше, усугубляя бюджетный дефицит.

Эксперт также предполагает, что уже в этом году РФ может упустить возможность поддерживать нынешний темп боевых действий. Это не обязательно означает полное завершение войны, но может привести к ее временному сворачиванию или снижению интенсивности. В таком сценарии Москва, вероятно, постарается добиться ослабления санкций и частичного возвращения к глобальной экономике, хотя перспективы такой реинтеграции остаются неопределенными из-за позиции западных партнеров.

