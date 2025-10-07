Цікава історія: як 22-річний індієць потрапив в армію Росії

Рубрики
Ткачова Марія
Українські військові взяли в полон 22-річного громадянина Індії, який воював у складі російської армії. Полонений зізнався, що опинився на війні не добровільно, а через шантаж російських правоохоронців.
Індієць у складі армії рф
За його словами, хлопець на ім’я Маджоті приїхав до Росії на навчання, однак був затриманий за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Щоб уникнути тюремного строку, йому запропонували “альтернативу” — поїхати воювати в Україну.
Маджоті розповів, що не мав бойового досвіду, не проходив жодної підготовки й навіть не розумів, куди саме його відправляють. Він запевняє, що не планував воювати, а лише шукав спосіб утекти. Під час свого першого ж бою чоловік здався українським військовим із 63-ї окремої механізованої бригади.
Його історія — ще одне підтвердження того, що російська армія активно використовує іноземців для поповнення своїх підрозділів, часто залучаючи їх через примус, обман або шантаж.
Факт полону індійця свідчить про розширення географії “мобілізації” Кремля: після вербування громадян із країн Центральної Азії, Африки та Латинської Америки, російські війська вже почали залучати й вихідців з Південної Азії.