logo

BTC/USD

124517

ETH/USD

4710.85

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Интересная история: как 22-летний индиец попал в армию России
commentss НОВОСТИ Все новости

Интересная история: как 22-летний индиец попал в армию России

На фронте взяли в плен 22-летнего индейца, воевавшего на стороне России

7 октября 2025, 15:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинские военные взяли в плен 22-летнего гражданина Индии, воевавшего в составе российской армии. Пленный признался, что оказался на войне не добровольно, а из-за шантажа российских правоохранителей.

Интересная история: как 22-летний индиец попал в армию России

Индиец в складе армии рф

По его словам, парень по имени Маджоти приехал в Россию на учебу, однако был задержан по обвинению в хранении наркотиков. Чтобы избежать тюремного срока, ему предложили "альтернативу" — поехать воевать в Украину.

Маджоти рассказал, что не имел боевого опыта, не проходил никакой подготовки и даже не понимал, куда его отправляют. Он уверяет, что не планировал воевать, а только искал способ убежать. Во время своего первого же боя мужчина сдался украинским военным из 63-й отдельной механизированной бригады.

Его история – еще одно подтверждение того, что российская армия активно использует иностранцев для пополнения своих подразделений, часто привлекая их по принуждению, обману или шантажу.

Факт плена индейца свидетельствует о расширении географии "мобилизации" Кремля: после вербовки граждан из стран Центральной Азии, Африки и Латинской Америки, русские войска уже начали привлекать и выходцев из Южной Азии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 6 октября российские пользователи начали массово жаловаться на исчезновение интернета при использовании иностранных или eSIM-карт, сообщает Rozetked. При этом звонки и SMS остаются доступными, что свидетельствует о целенаправленных технических ограничениях со стороны операторов связи.
По данным профильного ресурса Mobile-review.com, отключение интернета для зарубежных SIM-карт началось еще на прошлой неделе. Сначала оно затронуло регионы, расположенные ближе к границе с Украиной, однако теперь распространилось почти на всю территорию РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ombr_63/1379
Теги:

Новости

Все новости