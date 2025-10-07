Украинские военные взяли в плен 22-летнего гражданина Индии, воевавшего в составе российской армии. Пленный признался, что оказался на войне не добровольно, а из-за шантажа российских правоохранителей.

Индиец в складе армии рф

По его словам, парень по имени Маджоти приехал в Россию на учебу, однако был задержан по обвинению в хранении наркотиков. Чтобы избежать тюремного срока, ему предложили "альтернативу" — поехать воевать в Украину.

Маджоти рассказал, что не имел боевого опыта, не проходил никакой подготовки и даже не понимал, куда его отправляют. Он уверяет, что не планировал воевать, а только искал способ убежать. Во время своего первого же боя мужчина сдался украинским военным из 63-й отдельной механизированной бригады.

Его история – еще одно подтверждение того, что российская армия активно использует иностранцев для пополнения своих подразделений, часто привлекая их по принуждению, обману или шантажу.

Факт плена индейца свидетельствует о расширении географии "мобилизации" Кремля: после вербовки граждан из стран Центральной Азии, Африки и Латинской Америки, русские войска уже начали привлекать и выходцев из Южной Азии.

