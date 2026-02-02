logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Цікава історія: родина не отримала виплат за смерть на війні проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

Цікава історія: родина не отримала виплат за смерть на війні проти України

Росія продовжує кидати іноземців у “м’ясні штурми” — на Донеччині ліквідовано найманця з Кенії, який ще нещодавно працював у Катарі

2 лютого 2026, 01:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Донеччині воєнні розвідники ГУР МО України виявили тіло чергового іноземного найманця, який воював на боці російських окупаційних військ. Загиблим виявився Клінтон Ньяпара Могеса — громадянин Республіки Кенія, 1997 року народження.

Цікава історія: родина не отримала виплат за смерть на війні проти України

Виплати в армії рф за смерть на війні проти України

За даними розвідки, Могеса тривалий час проживав і працював у Катарі, однак згодом підписав контракт зі збройними силами РФ. Після короткої та формальної підготовки його направили до одного зі штурмових підрозділів окупаційної армії.

Найманець загинув під час так званого “м’ясного штурму” на Донеччині. Російське командування не евакуювало його тіло, а родина загиблого не отримала жодних компенсацій чи навіть офіційних пояснень щодо його долі.

Під час огляду було виявлено паспорти ще двох громадян Кенії. Імовірно, йдеться про таких самих завербованих іноземців, яких російська армія готує використати у наступних штурмових операціях.

У ГУР наголошують, що історія Могеси — чергове підтвердження того, що для російського війська іноземці не мають жодної цінності й розглядаються виключно як одноразовий ресурс. Замість безпечного життя та роботи в заможній країні чоловік опинився на фронті без шансів на виживання.

Українська воєнна розвідка вкотре застерігає іноземних громадян від поїздок до РФ і будь-якої, особливо нелегальної, роботи на її території, адже це прямий шлях до штурмових підрозділів і майже гарантованої смерті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у новому перехопленні ГУР МО України зафіксовано розмову російських військових, які відкрито обговорюють вживання опіоїдних речовин для зняття психологічної напруги на фронті.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/7765
Теги:

Новини

Всі новини