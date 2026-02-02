Интересная история: семья не получила выплаты за смерть на войне против Украины

В Донецкой области военные разведчики ГУР МО Украины обнаружили тело очередного иностранного наемника, воевавшего на стороне российских оккупационных войск. Погибшим оказался Клинтон Ньяпара Могеса – гражданин Республики Кения, 1997 года рождения.

Выплаты в армии рф за смерть на войне против Украины

По данным разведки, Могеса долгое время проживал и работал в Катаре, однако впоследствии подписал контракт с вооруженными силами РФ. После короткой и формальной подготовки его направили в одно из штурмовых подразделений оккупационной армии.

Наемник погиб во время так называемого "мясного штурма" в Донецкой области. Российское командование не эвакуировало его тело, а семья погибшего не получила никаких компенсаций или даже официальных объяснений по поводу его судьбы.

В ходе осмотра были обнаружены паспорта еще двух граждан Кении. Вероятно, речь идет о таких же завербованных иностранцах, которых российская армия готовит использовать в последующих штурмовых операциях.

В ГУР отмечают, что история Могесы — очередное подтверждение того, что для российской армии у иностранцев нет никакой ценности и рассматриваются исключительно как одноразовый ресурс. Вместо безопасной жизни и работы в богатой стране мужчина оказался на фронте без шансов на выживание.

Украинская военная разведка предупреждает иностранных граждан от поездок в РФ и любой, особенно нелегальной, работы на ее территории, ведь это прямой путь к штурмовым подразделениям и почти гарантированной смерти.

