logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Интересная история: семья не получила выплаты за смерть на войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Интересная история: семья не получила выплаты за смерть на войне против Украины

Россия продолжает бросать иностранцев в "мясные штурмы" — в Донецкой области ликвидирован наемник из Кении, еще недавно работавший в Катаре

2 февраля 2026, 01:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Донецкой области военные разведчики ГУР МО Украины обнаружили тело очередного иностранного наемника, воевавшего на стороне российских оккупационных войск. Погибшим оказался Клинтон Ньяпара Могеса – гражданин Республики Кения, 1997 года рождения.

Интересная история: семья не получила выплаты за смерть на войне против Украины

Выплаты в армии рф за смерть на войне против Украины

По данным разведки, Могеса долгое время проживал и работал в Катаре, однако впоследствии подписал контракт с вооруженными силами РФ. После короткой и формальной подготовки его направили в одно из штурмовых подразделений оккупационной армии.

Наемник погиб во время так называемого "мясного штурма" в Донецкой области. Российское командование не эвакуировало его тело, а семья погибшего не получила никаких компенсаций или даже официальных объяснений по поводу его судьбы.

В ходе осмотра были обнаружены паспорта еще двух граждан Кении. Вероятно, речь идет о таких же завербованных иностранцах, которых российская армия готовит использовать в последующих штурмовых операциях.

В ГУР отмечают, что история Могесы — очередное подтверждение того, что для российской армии у иностранцев нет никакой ценности и рассматриваются исключительно как одноразовый ресурс. Вместо безопасной жизни и работы в богатой стране мужчина оказался на фронте без шансов на выживание.

Украинская военная разведка предупреждает иностранных граждан от поездок в РФ и любой, особенно нелегальной, работы на ее территории, ведь это прямой путь к штурмовым подразделениям и почти гарантированной смерти.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в новом перехвате ГУР МО Украины зафиксирован разговор российских военных, которые открыто обсуждают употребление опиоидных веществ для снятия психологического напряжения на фронте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/7765
Теги:

Новости

Все новости