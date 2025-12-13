Цифра жахає: у МВС розповіли, скільки українців залишилося без світла після атаки РФ

Після нічного ракетно-дронового удару країни-агресора з енергетики в Україні без електропостачання залишилося понад мільйон абонентів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

"Цієї ночі ворог завдав хворобливих ударів по українській енергетиці. Без електропостачання зараз понад мільйон абонентів", — зазначив Клименко.

За його словами, ракети та дрони Росія направила на п'ять регіонів: Дніпропетровську, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську та Чернігівську області. Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення. Найбільш проблематична ситуація з електропостачанням в Одеській та Миколаївській областях.

Глава МВС також зазначив, що через загрозу повторних ударів у деяких регіонах рятувальники змушені були припиняти гасіння вогню.

"Для безпеки особового складу використовуємо дистанційне гасіння — роботизовану техніку та піноутворювачі", — додав Клименко.

Варто зазначити, що в Міненерго повідомили, що в ніч на 13 грудня російські терористичні війська завдали ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у кількох регіонах України.

За даними відомства, під атакою опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях. Внаслідок обстрілів на ранок знеструмленими залишаються споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Для ліквідації наслідків ударів у південних регіонах країни розгорнуть Антикризовий штаб із відновлення та стабілізації роботи енергетичної інфраструктури. До його роботи залучено профільних заступників міністрів та керівників центральних органів виконавчої влади. Очолив штаб заступник міністра енергетики України Олександр В'язовченко.