Война с Россией Цифра ужасает: в МВД рассказали, сколько украинцев остались без света после атаки РФ
НОВОСТИ

Цифра ужасает: в МВД рассказали, сколько украинцев остались без света после атаки РФ

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской и Николаевской областях

13 декабря 2025, 13:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После ночного ракетно-дронового удара страны-агрессора по энергетике в Украине без электроснабжения остались более миллиона абонентов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

Цифра ужасает: в МВД рассказали, сколько украинцев остались без света после атаки РФ

Отключение света. Фото: из открытых источников

"Этой ночью враг нанес болезненные удары по украинской энергетике. Без электроснабжения сейчас более миллиона абонентов", — отметил Клименко.

По его словам, ракеты и дроны Россия направила на пять регионов: Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Черниговскую области. По меньшей мере пять человек получили ранения. Самая проблематичная ситуация с электроснабжением в Одесской и Николаевской областях.

Глава МВД также отметил, что из-за угрозы повторных ударов в некоторых регионах спасатели вынуждены были прекращать тушение огня.

"Для безопасности личного состава используем дистанционное тушение — роботизированную технику и пенообразователи", — добавил Клименко.

Стоит отметить, в Минэнерго сообщили, что в ночь на 13 декабря российские террористические войска нанесли ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах Украины.

По данным ведомства, под атакой оказались объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях. В результате обстрелов на утро обесточенными остаются потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. 

Для ликвидации последствий ударов в южных регионах страны развернут Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации работы энергетической инфраструктуры. К его работе привлечены профильные заместители министров и руководители центральных органов исполнительной власти. Возглавил штаб заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.



Источник: https://t.me/Klymenko_MVS/2066
