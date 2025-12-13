logo

В каких регионах хуже всего ситуация со светом: что происходит с энергосистемой после атаки РФ
НОВОСТИ

В каких регионах хуже всего ситуация со светом: что происходит с энергосистемой после атаки РФ

Минэнерго сообщило, какие области обесточены в результате атаки РФ

13 декабря 2025, 11:02
Автор:
Кравцев Сергей

В ночь на 13 декабря российские террористические войска нанесли ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минэнерго.

В каких регионах хуже всего ситуация со светом: что происходит с энергосистемой после атаки РФ

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

По данным ведомства, под атакой оказались объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

В результате обстрелов на утро обесточенными остаются потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Для ликвидации последствий ударов в южных регионах страны развернут Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации работы энергетической инфраструктуры. К его работе привлечены профильные заместители министров и руководители центральных органов исполнительной власти. Возглавил штаб заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.

В Минэнерго отметили, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после улучшения ситуации с безопасностью. Энергетики будут работать над скорейшим восстановлением электроснабжения для всех абонентов.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 13 декабря враг применил более 450 ударных дронов и 30 ракет различных типов, основной удар был по энергетике, по Югу и Одесской области.

Президент сообщил, что тысячи людей без света в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Россияне атаковали и в Днепровской и Черкасской областях.

Читайте также на портале "Комментарии" — блекаут в Украине: какие города остались без света после удара РФ.




Источник: https://t.me/energyofukraine/5586
