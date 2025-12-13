Блекаут в Украине: какие города остались без света после удара РФ

Рубрики
Как передает портал "Комментарии", в результате массированных российских ударов по Украине утром 13 декабря обесточена часть Херсонской, Одесской и Николаевской областей.
Отключение света. Фото: из открытых источников
В Херсонской ОВА сообщили об обесточивании Херсона. Вместе с тем власти отмечают, что за 12 декабря ранены 7 жителей области.
Уточняется, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов Херсонской области, в частности повредили многоэтажку и 14 частных домов.
Одесса также оказалась под массированной комбинированной атакой россиян, местные жители сообщают об отсутствии света в большей части города.
По данным СМИ, оккупанты атакуют ударными беспилотниками и ракетами, взрывы прогремели в разных районах города.
Некоторые СМИ сообщают, что пропал свет, вода и отопление "практически во всем городе".
ОВА пока не сообщает о последствиях, но пишет о работе ПВО и призывает быть в безопасных местах. Тревога по состоянию на утро продолжается 4 часа.
Также враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области. Часть населенных пунктов осталась без электроэнергии.
По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению. По состоянию на сейчас без пострадавших.
В Николаеве в связи с техническими особенностями работы электротранспорта на маршрутах города будут осуществлять перевозки исключительно троллейбусы PTS с автономным ходом до 20 км (до полной разрядки аккумуляторных батарей).
Движение трамваев и троллейбусов марки "Днепр" временно приостановлено.
