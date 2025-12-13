Блекаут в Украине: какие города остались без света после удара РФ

Как передает портал "Комментарии", в результате массированных российских ударов по Украине утром 13 декабря обесточена часть Херсонской, Одесской и Николаевской областей.

Отключение света. Фото: из открытых источников

В Херсонской ОВА сообщили об обесточивании Херсона. Вместе с тем власти отмечают, что за 12 декабря ранены 7 жителей области.

Уточняется, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов Херсонской области, в частности повредили многоэтажку и 14 частных домов.

Одесса также оказалась под массированной комбинированной атакой россиян, местные жители сообщают об отсутствии света в большей части города.

По данным СМИ, оккупанты атакуют ударными беспилотниками и ракетами, взрывы прогремели в разных районах города.

Некоторые СМИ сообщают, что пропал свет, вода и отопление "практически во всем городе".

ОВА пока не сообщает о последствиях, но пишет о работе ПВО и призывает быть в безопасных местах. Тревога по состоянию на утро продолжается 4 часа.

Также враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области. Часть населенных пунктов осталась без электроэнергии.

"Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. Сейчас без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов", — сообщил мэр Николаева Олег Сенкевич.

По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению. По состоянию на сейчас без пострадавших.

В Николаеве в связи с техническими особенностями работы электротранспорта на маршрутах города будут осуществлять перевозки исключительно троллейбусы PTS с автономным ходом до 20 км (до полной разрядки аккумуляторных батарей).

Движение трамваев и троллейбусов марки "Днепр" временно приостановлено.

Читайте также на портале "Комментарии" — отключения света стали более длительными: в Раде указали, что скрывают от украинцев.



