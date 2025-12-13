Блекаут в Україні: які міста залишилися без світла після удару РФ

Як передає портал "Коментарі", внаслідок масованих російських ударів по Україні вранці 13 грудня знеструмлено частину Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

У Херсонській ОВА повідомили про знеструмлення Херсона. Водночас влада зазначає, що за 12 грудня поранено 7 мешканців області.

Уточнюється, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів Херсонської області, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків.

Одеса також опинилася під масованою комбінованою атакою росіян, місцеві жителі повідомляють про відсутність світла у більшій частині міста.

За даними ЗМІ, окупанти атакують ударними безпілотниками та ракетами, вибухи пролунали у різних районах міста.

Деякі ЗМІ повідомляють, що зникло світло, вода та опалення "практично у всьому місті".

ОВА поки не повідомляє про наслідки, але пише про роботу ППО та закликає бути у безпечних місцях. Тривога станом на ранок триває 4 години.

Також ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївської області. Частина населених пунктів залишилася без електроенергії.

"Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області. Зараз без електропостачання знаходяться населені пункти Баштанського та Миколаївського районів", — повідомив мер Миколаєва Олег Сенкевич.

За його словами, зараз ведуться роботи з відновлення. Наразі без постраждалих.

У Миколаєві у зв'язку з технічними особливостями роботи електротранспорту маршрутами міста здійснюватимуть перевезення виключно тролейбуси PTS з автономним ходом до 20 км (до повної розрядки акумуляторних батарей).

Рух трамваїв та тролейбусів марки "Дніпро" тимчасово припинено.

Читайте також на порталі "Коментарі" — відключення світла стали тривалішими: у Раді зазначили, що приховують від українців.



