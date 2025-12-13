У яких регіонах найгірша ситуація зі світлом: що відбувається з енергосистемою після атаки РФ

У ніч на 13 грудня російські терористичні війська завдали ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у кількох регіонах України. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Міненерго.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

За даними відомства, під атакою опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

Внаслідок обстрілів на ранок знеструмленими залишаються споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Для ліквідації наслідків ударів у південних регіонах країни розгорнуть Антикризовий штаб із відновлення та стабілізації роботи енергетичної інфраструктури. До його роботи залучено профільних заступників міністрів та керівників центральних органів виконавчої влади. Очолив штаб заступник міністра енергетики України Олександр В'язовченко.

У Міненерго зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після покращення ситуації з безпекою. Енергетики працюватимуть над якнайшвидшим відновленням електропостачання для всіх абонентів.

У свою чергу президент Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 13 грудня ворог застосував понад 450 ударних дронів і 30 ракет різних типів, основний удар був по енергетиці, Півдні та Одеській області.

Президент повідомив, що тисячі людей без світла у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Росіяни атакували і у Дніпровській та Черкаській областях.

Читайте також на порталі "Коментарі" — блякають в Україні: які міста залишилися без світла після удару РФ.



