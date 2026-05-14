Цифра шокує: скільки людей вважаються зниклими безвісти у Києві після атаки РФ

Кравцев Сергей
Щонайменше 20 людей досі вважаються зниклими в результаті обвалу будинку у Дарницькому районі Києва. Рятувальна операція на місці удару РФ продовжується. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що з-під завалів будинку у Дарницькому районі дістали тіла ще двох людей. Тепер кількість жертв від удару по дев'ятиповерхівці сягнула п'яти.
Крім загиблих, зафіксовано щонайменше 20 осіб, місце перебування яких наразі невідоме.
У ніч на 14 травня Київ пережив одну з найтривожніших атак останніх тижнів. Російські удари припали по житлових районах столиці, викликавши руйнування будинків, пожежі та численні поранення. Кадри наслідків опублікувала Державна служба надзвичайних ситуацій: на знімках – зруйновані багатоповерхівки, густий дим над містом, рятувальники серед завалів та евакуація постраждалих.
У ДСНС повідомили, що під удар потрапили одразу кілька районів Києва. Найважча ситуація склалася у Дарницькому районі, де сталося потрапляння до багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок удару частково обрушилися конструкції будівлі. Рятувальники вже витягли з-під завалів десять людей, проте пошуково-рятувальна операція продовжується. Крім того, за іншою адресою уламки впали на територію автозаправної станції.
